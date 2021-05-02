Самедов: «„Локомотиву“ и чемпионом стать ещё возможно»

Бывший полузащитник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Сегодня очень важный матч: либо обострится борьба за чемпионство, либо всё окончательно станет известно. В любом случае борьба за Лигу чемпионов продолжится. Сможет ли «Зенит» сегодня стать чемпионом? Надеюсь, что такого не произойдёт. Но понятно, что всегда возможны три результата. Сегодняшний матч — исключение.

Верю, что «Локомотив» займёт второе место и пробьётся в Лигу чемпионов. Думаю, москвичам это по силам. Всё возможно, да и чемпионом стать возможно, — по-разному ведь может случиться. «Спартаку» тоже может хватить сил догнать красно-зелёных. Сейчас у команд всё в руках, всё зависит только от них самих.