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Самедов: «„Локомотиву“ и чемпионом стать ещё возможно»

02 мая 2021, 13:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Сегодня очень важный матч: либо обострится борьба за чемпионство, либо всё окончательно станет известно. В любом случае борьба за Лигу чемпионов продолжится. Сможет ли «Зенит» сегодня стать чемпионом? Надеюсь, что такого не произойдёт. Но понятно, что всегда возможны три результата. Сегодняшний матч — исключение.

Верю, что «Локомотив» займёт второе место и пробьётся в Лигу чемпионов. Думаю, москвичам это по силам. Всё возможно, да и чемпионом стать возможно, — по-разному ведь может случиться. «Спартаку» тоже может хватить сил догнать красно-зелёных. Сейчас у команд всё в руках, всё зависит только от них самих.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:59
очень, очень не угадал
129856
129856 ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 14:09, ред.
Коли у вас не получается из года в год, то стоит надеяться на более сильных.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 14:02
Сегодня возможно и чуть чуть попортят настроение Зеньки .
нечитайло
нечитайло
02 мая в 13:41
Ждём с нетерпением
shlomo
shlomo
02 мая в 13:38
Неее...ну это уже перебор.... у Зени впереди два матча с аутсайдерами...:)))
129856
129856
02 мая в 13:38
Бахчевод совсем заторговался.
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:34
Ах,оставьте ваши муки,
я не верю вашей скуке...
beefs
beefs
02 мая в 13:33
возможно, но не реально...
ОПС
ОПС
02 мая в 13:33
Если что то сверхестественное случится.
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