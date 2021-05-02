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Чернов: «У „Крыльев“ есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов»

02 мая 2021, 16:07
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал результат матча 40-го тура ФНЛ с «Акроном» (2:1). Эта победа обеспечила самарцам выход в РПЛ.

Поле было тяжёлое, поэтому не могли комбинировать и нащупать свою игру. Во многих ситуациях играли просто — длинными передачами. Радует, что дожали и победили. Не хотелось бы загадывать, но понятно, что весь город и болельщики мечтают об этом финале — «Крылья» давно там не играли.

Что касается чемпионата, у нас есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов — побить всевозможные рекорды в этом году. Подойдём максимально ответственно к следующим играм. Сергей Александрович Корниленко тренируется вместе с нами. Думаю, в следующем матче мы ему поможем и сделаем праздник — он должен забить. Хотелось бы верить в это.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:57
сильная команда приходит !
ДСА
ДСА
02 мая в 17:17
Если премиальные игрокам не отменят, то всё возможно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 17:11
Надо брать кубок!
rubinovyi2
rubinovyi2
02 мая в 17:09
Другая у вас должна быть задача,где найти спонсоров.Игра в РПЛ требует несколько других денежных вливаний,нежели в ФНЛ.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 17:06
Это хорошо что обеспечив выход в РПЛ , команда не хочет сбавлять обороты и ставит задачи перед собой!Это позволит команде сохранить игровой тонус и форму!Ведь есть ещё Кубок! Я думаю что Крылышки в состоянии побороться за него!Надеюсь что в РПЛ появится самобытная команда способная решать высокие задачи!По крайней мере игра Крылышек оставляет такую надежду!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 16:36
Не мешало бы еще на святое покуситься - Кубок России по футболу!
1bear
1bear
02 мая в 16:10
желаю КС побить все рекорды ФНЛ и больше туда не попадать !!!
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