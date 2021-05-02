Чернов: «У „Крыльев“ есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал результат матча 40-го тура ФНЛ с «Акроном» (2:1). Эта победа обеспечила самарцам выход в РПЛ .

Поле было тяжёлое, поэтому не могли комбинировать и нащупать свою игру. Во многих ситуациях играли просто — длинными передачами. Радует, что дожали и победили. Не хотелось бы загадывать, но понятно, что весь город и болельщики мечтают об этом финале — «Крылья» давно там не играли.

Что касается чемпионата, у нас есть задача набрать 100 очков и забить 100 голов — побить всевозможные рекорды в этом году. Подойдём максимально ответственно к следующим играм. Сергей Александрович Корниленко тренируется вместе с нами. Думаю, в следующем матче мы ему поможем и сделаем праздник — он должен забить. Хотелось бы верить в это.