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Николич: «Сегодня играют, возможно, две самые сильные команды в РПЛ»

02 мая 2021, 19:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы на хорошем ходу и пришли продолжить наш путь. Мы пришли играть в свой футбол, и наша цель еще не достигнута. Мы не какая-то икебана на поле.

«Зенит» — отличная команда, у них качественные футболисты, я жду сложную игру. Это будет суперфутбол, возможно, две самые сильные команды в РПЛ.

11 побед подряд дают уверенность, но мы играем у них дома, соперник хочет победить и праздновать чемпионство, но у нас своя цель.

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Все комментарии
mortid
mortid
02 мая в 20:55
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    02 мая в 20:54
    Да уж,полная икебана случилась...(((
    agidel2012
    agidel2012
    02 мая в 20:53
    Наверно в этом сезоне только одна самая сильная команда, Локо размазан Зенитом. Еще матч не закончен, но 6 - 1 не дает права Паравозам считаться второй самой сильной командой чемпионата. Локомотив закончил свою победную серию, да еще как! А что? Если проигрывать, так не просто крупно, а разгромно, что бы запомнилось надолго.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
    02 мая в 20:50
    сегодняшний спектакль это позор, впрочем как и всегда для РПЛ - Газпром приказал РЖД слить причем в пух и перья игру - да да я поверил что кочегары разучились внезапно играть - позор нашему футболу
    stanichnik
    stanichnik
    02 мая в 19:19
    Чего кривить душой, любой далёкий от футбола человек, глядя на турнирную таблицу, полностью согласиться с высказыванием Николича. Но кто внимательно следит за нашим чемпионатом, тот не рискнёт однозначно назвать фаворита в этом противостоянии. Пожалуй для Локомотива этот матч по значимости сродни финалу, если победа ещё оставляет какие-то шансы на золото, то поражение однозначно будет венчанием главной команды Газпрома на третий подряд титул. Запасёмся терпением, до окончания развязки осталось полтора часа!
    Брулин
    Брулин
    02 мая в 19:03
    Желаю победы Локомотиву сегодня!
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