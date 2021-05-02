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Черевченко: «„Химки“ в еврокубках? Я живу сегодняшним днем»

02 мая 2021, 17:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

До пятнадцатой минуты матч был неплохой, но удаление все наши планы попортило. Глушенков сейчас набрал приличную форму, хорошо работал на тренировках, поэтому и сделали выбор в пользу него, оставив Мирзова на скамейке.

«Химки» в еврокубках? Я живу сегодняшним днем. Кухарчук начал матч на скамейки запасных? К Илье никаких претензий нет. Просто иногда нужны те футболисты, которые могут хорошо выйти на замену. Кухарчук как раз из таких.

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Garrincha58
Garrincha58
02 мая в 18:21
в этом сезоне не получится осталось всего то два тура и надо обязательно проиграть Спартаку
я из Химок
я из Химок
02 мая в 18:09
Полностью поддерживаю!Нефига Химкам там делать!!! Рано это как минимум! Чтобы лезть в Евро надо стать стабильно играющей командой! А щас часть матчей чисто на удаче проскакивали, да и с лидерами не очень(на мой взгляд).
stanichnik
stanichnik
02 мая в 18:08
С приходом в команду Игоря Черевченко после невзрачного старта, фк Химки набрав всего три турнирных очка в первых восьми матчах, вдруг удивительным образом переродился. И теперь уже некогда безнадёжного аутсайдера репортёры продвигают в Еврокубки. Руководство Арсенала наверное кусает локти за то, что погорячились расторгая контракт с этим специалистам, сумевшим с незаурядными игроками выдать на-гора столь впечатляющий результат, в то время как сами продолжают борьбу за место под солнцем. А боссам столичных команд надо бы призадуматься стоит ли приглашать заморских тренеров, может всё-таки на примере Черевченко, Федотова, Осинькина следует оглядеться вокруг и обратить внимание на своих.
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 17:36
Трах-тарарах-тах-тах,что за убогий такие вопросы задаёт???С какого бодуна?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 17:27
Этого не будет...
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