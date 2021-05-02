Черевченко: «„Химки“ в еврокубках? Я живу сегодняшним днем»

Главный тренер «Химок» прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

До пятнадцатой минуты матч был неплохой, но удаление все наши планы попортило. Глушенков сейчас набрал приличную форму, хорошо работал на тренировках, поэтому и сделали выбор в пользу него, оставив Мирзова на скамейке.

«Химки» в еврокубках? Я живу сегодняшним днем. Кухарчук начал матч на скамейки запасных? К Илье никаких претензий нет. Просто иногда нужны те футболисты, которые могут хорошо выйти на замену. Кухарчук как раз из таких.