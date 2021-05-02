Матвеев — о матче с «Химками»: «Думаю, что поражения мы не заслужили»

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Думаю, что поражения мы не заслужили, счёт не по игре. Из-за раннего удаления хозяев владели инициативой, мячом. Но, к сожалению, не довели дело до забитого мяча. Хотя моментов было предостаточно, поэтому обидно в такой ситуации проигрывать. Недоработали в обороне, а после пропущенного мяча было сложно пробить эшелонированную оборону «Химок». Стандартное положение нас подвело, мы недоработали. После удаления, к сожалению, уже не смогли взломать оборону «Химок».