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Матвеев — о матче с «Химками»: «Думаю, что поражения мы не заслужили»

02 мая 2021, 17:37
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Химок» Юрий Матвеев прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Думаю, что поражения мы не заслужили, счёт не по игре. Из-за раннего удаления хозяев владели инициативой, мячом. Но, к сожалению, не довели дело до забитого мяча. Хотя моментов было предостаточно, поэтому обидно в такой ситуации проигрывать. Недоработали в обороне, а после пропущенного мяча было сложно пробить эшелонированную оборону «Химок». Стандартное положение нас подвело, мы недоработали. После удаления, к сожалению, уже не смогли взломать оборону «Химок».

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shlomo
shlomo
02 мая в 17:48
Счет на табло...а игру быстро забудут
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 17:47
А что вы заслужили,если не реализовали большинство за предоставленное время-семи очков? Как надоело это прекраснодушное оправдание неудачи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 17:45
Футбол есть футбол...
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