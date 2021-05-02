Боярский: «Никто не способен прервать гегемонию „Зенита“»

Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Что тут можно говорить? Результат налицо и кроме восхищения ничего не вызывает. Только салют в честь чемпионства может сказать лучше меня. Когда футболист не бьет по мячу, то бьют пушки. Вот пусть пушки и скажут, что такое «Зенит». Салют в честь клуба — это самое главное.

Самое разгромное поражение «Локомотива» в истории. И так будет дальше! Потому что лучше «Зенита» команды нет. Соревноваться с ней бессмысленно! Хотят шесть мячей — будет шесть, восемь — будет восемь! Никто не способен прервать гегемонию «Зенита». Это исключено! «Зенит» не сбавит оборотов в будущем сезоне и будет только набирать благодаря Семаку и молодым футболистам. Мои поздравления и восхищение этой команде!

На Лигу чемпионов у меня мало надежд. Сейчас нужно переключиться на баскетбольный «Зенит», у которого важный матч с «Барселоной». Футбольный сделал свое дело, теперь дело за баскетбольным. Тогда у нас будет «Зенит», который занимает только первые места.