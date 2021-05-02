ГлавнаяНовости

Боярский: «Никто не способен прервать гегемонию „Зенита“»

02 мая 2021, 22:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Что тут можно говорить? Результат налицо и кроме восхищения ничего не вызывает. Только салют в честь чемпионства может сказать лучше меня. Когда футболист не бьет по мячу, то бьют пушки. Вот пусть пушки и скажут, что такое «Зенит». Салют в честь клуба — это самое главное.

Самое разгромное поражение «Локомотива» в истории. И так будет дальше! Потому что лучше «Зенита» команды нет. Соревноваться с ней бессмысленно! Хотят шесть мячей — будет шесть, восемь — будет восемь! Никто не способен прервать гегемонию «Зенита». Это исключено! «Зенит» не сбавит оборотов в будущем сезоне и будет только набирать благодаря Семаку и молодым футболистам. Мои поздравления и восхищение этой команде!

На Лигу чемпионов у меня мало надежд. Сейчас нужно переключиться на баскетбольный «Зенит», у которого важный матч с «Барселоной». Футбольный сделал свое дело, теперь дело за баскетбольным. Тогда у нас будет «Зенит», который занимает только первые места.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bolshoy
Bolshoy ответ 112910415 (раскрыть)
05 мая в 17:28
Третья опасность - пустой кошелек Миллера...
isamsn
isamsn ответ Kaguzuti (раскрыть)
04 мая в 23:37
И у кого таких больше, а не 1-2, те и выигрывают, так как футбол коллективная игра.
112910415
112910415
04 мая в 11:33
есть только 2 опасности -
* мушкетер захлебнётся от восторга
* мушкетёр не переживёт очередного спада в игре гегемона !
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
03 мая в 16:12
    alexamit
    alexamit
    03 мая в 13:04
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      03 мая в 10:33
        Андреев Андрей Андреевич
        Андреев Андрей Андреевич
        03 мая в 10:06
          rubinovyi2
          rubinovyi2
          03 мая в 09:07, ред.
          "На Лигу чемпионов у меня мало надежд."

          Вот и весь итог щенячьей радости Мишани и ему подобных болельщиков "гегемона"...)))))
          112910415
          112910415
          03 мая в 08:48
          Газпром рулит,так выходит
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          02 мая в 23:10
          Рано или поздно , но трубу перекроют. Ведь "царь" не вечен.
          Болею за наших
          Болею за наших
          02 мая в 23:05
          А какой смысл чемпионства Зенита в целом если мало надежд на Лигу Чемпионов? Да что уж там говорить даже Лигу Европы. РПЛ далеко не топ чемпионат, тут пока не на что смотреть. Деньги на ветер ваш Зенит, точнее газ на ветер
          протон1
          протон1
          02 мая в 23:04
          гигемония . в спорте такое слово не должно применяться. есть сша с военным гегемонией. есть эконом гигемония как у китая. но в зените гигемония это явное ущемление других клубов ? а сливать лч это не мировая тогда гигемония зенита?
          Kaguzuti
          Kaguzuti ответ isamsn (раскрыть)
          02 мая в 22:58
          Не деньги в футбол играют, а Влашичи, Чаловы и Ларссоны.
          gwynb1eidd
          gwynb1eidd
          02 мая в 22:56
          В баскетболе есть ЦСКА! И вот в баскетболе ЦСКА всегда будет первым!!!
          gwynb1eidd
          gwynb1eidd
          02 мая в 22:54
          Убери из этого зенита, Азмуна и Бариоса, и где будет этот зенит?
          isamsn
          isamsn
          02 мая в 22:48
          Хочется спросить а Зенит то где? Сборная легионеров это да... Кто же прервёт их гегемонию кроме команд ЛЧ. В клубах РПЛ таких денег увы нет.
          sv_1969
          sv_1969
          02 мая в 22:47
            drug01
            drug01
            02 мая в 22:47
            У других нет столько денег....
            A.S.A
            A.S.A
            02 мая в 22:45
            Я думаю, что "Гегеиония" в РПЛ не то чего хотят болельщики Зенита...мне кажется им хочется больших достижений своего клуба на евроарене...
            Пожелаю Зениту удачно выступись в следующем розыгрыше ЛЧ
            Futurista
            Futurista
            02 мая в 22:40, ред.
            "Сначала салат, потом уже салют...из того же салата" (С)...
            dzvinka
            dzvinka
            02 мая в 22:37
            дартаньян уєе нехило накатил, два салюта шляпой шляпе - внеочереди!!1
            Ironigor
            Ironigor
            02 мая в 22:37
            Сегодня твоя взяла !!! Каналия !!!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100