Оздоев — о костюме Дзюбы: «Артём говорит, что мечи Дэдпула уже сломались»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал досрочное завоевание чемпионства, а также поделился мнением о костюме нападающего . Форвард вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Самые большие эмоции были после первого чемпионства. Приятно, долго шли к этому. После нескольких дней мы поймем, чего добились. Если команда становится чемпионом три раза подряд, то она держит уровень. Надеюсь, что в этом году намного лучше сложится в еврокубках. Мы отдали много сил, чемпионат был длинный.

Костюм Дзюбы? Он любит Marvel, а мечи, говорит, сломались уже.