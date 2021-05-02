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Оздоев — о костюме Дзюбы: «Артём говорит, что мечи Дэдпула уже сломались»

02 мая 2021, 21:59
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал досрочное завоевание чемпионства, а также поделился мнением о костюме нападающего Артёма Дзюбы. Форвард вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула.

Самые большие эмоции были после первого чемпионства. Приятно, долго шли к этому. После нескольких дней мы поймем, чего добились. Если команда становится чемпионом три раза подряд, то она держит уровень. Надеюсь, что в этом году намного лучше сложится в еврокубках. Мы отдали много сил, чемпионат был длинный.

Костюм Дзюбы? Он любит Marvel, а мечи, говорит, сломались уже.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 11:56
этот Артём такой фантазёр !
memphis
memphis
03 мая в 05:53
Ролевые игры с рукой в этом костюме где скачать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 23:27
Магомед, костюм совсем не для этого:
STVA 1
STVA 1 ответ волгодон 2 (раскрыть)
02 мая в 22:55
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:36
Кожемяка Артём любит садомаза костюмы. Я вот не знаю дедпулов и у меня такой костюм ассоциируется с отклонениями. Вот если бы костюм льва
волгодон 2
волгодон 2
02 мая в 22:05
Мечи сломались,перчатки стёрлись
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