Николич: «„Зенит“ забил практически все моменты, которые создал»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).

У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически всё, что было. Разница 6:1 — очень большая, но я бы не сказал, что так всё происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал Кубка — важные игры впереди.