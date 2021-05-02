ГлавнаяНовости

Николич: «„Зенит“ забил практически все моменты, которые создал»

02 мая 2021, 22:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).

У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически всё, что было. Разница 6:1 — очень большая, но я бы не сказал, что так всё происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.

Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал Кубка — важные игры впереди.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 11:38
забивали всем, ни от кого не пропускали ...
теперь подравнялась статистика, не более того
Petergoff
Petergoff
03 мая в 05:47, ред.
Если бы Сутормин, не оказался жадиной, залетело бы на один больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 22:55
Так раньше у самого Локо залетало почти всё, только успевали победы отсчитывать.
Но любая серия имеет свойство прерываться. Вот и эта прервалась. Я только не ожидал, что с таким разгромом. Тем приятнее эта победа...
makkie
makkie
02 мая в 22:50
Просто Локо сегодня залетело то, что должно было залететь еще в играх с цска и Спартаком.
Тогда везло или Гильерме тащил. Но когда-то и такое случается.
6-1 это фиаско, конечно!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 22:37
Конечно говорят лучше проиграть 1 раз 0:6 чем 6 раз по 0:1, но не когда разговор идёт о матче сезона... Честно говоря после такого болезненного поражения Локо может и поплыть, в финале кубка Крылья точно бой дадут...

З.Ы. Ну вечно Локо фартить не могло, они и от ЦСКА отскочили и от спартака, так что ответка закономерная...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 22:36
"Локомотив" с "Зенитом" явно вышел из своего образа весенней части чемпионата:
Futurista
Futurista
02 мая в 22:35
Гиля получил все что вытащил в матчах со Спартаком и ЦСКА...
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:34
Ничего, ещё и поболе залетит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100