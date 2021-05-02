Николич: «„Зенит“ забил практически все моменты, которые создал»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» (1:6).
У нас была хорошая долгая серия из 11 игр подряд. Сегодня не повезло, очень много ошибались, теряли мяч в опасных зонах недалеко от наших ворот, а «Зенит» забил практически всё, что было. Разница 6:1 — очень большая, но я бы не сказал, что так всё происходило на поле, чтобы видеть эти цифры на табло.
Ничего, надо забыть об этом, у нас еще три финала до конца сезона. У меня полная поддержка команды, бывают и такие неудачные игры, надо собирать силы и готовиться к следующему матчу. Два тура у нас и финал Кубка — важные игры впереди.
теперь подравнялась статистика, не более того
теперь подравнялась статистика, не более того
Но любая серия имеет свойство прерываться. Вот и эта прервалась. Я только не ожидал, что с таким разгромом. Тем приятнее эта победа...
Но любая серия имеет свойство прерываться. Вот и эта прервалась. Я только не ожидал, что с таким разгромом. Тем приятнее эта победа...
Тогда везло или Гильерме тащил. Но когда-то и такое случается.
6-1 это фиаско, конечно!
Тогда везло или Гильерме тащил. Но когда-то и такое случается.
6-1 это фиаско, конечно!
З.Ы. Ну вечно Локо фартить не могло, они и от ЦСКА отскочили и от спартака, так что ответка закономерная...
З.Ы. Ну вечно Локо фартить не могло, они и от ЦСКА отскочили и от спартака, так что ответка закономерная...