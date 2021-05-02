Азмун: «В Лиге чемпионов будет тяжело, но мы будем хорошо работать»

Нападающий «Зенита» поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионства.

Эмоции от третьего подряд чемпионства — топ, никогда не видел такой атмосферы, честно. Надо сказать спасибо всем болельщикам, я поздравляю их. Мы очень рады. Дальше мы тоже будем чемпионами. Это мой самый сильный сезон в «Зените». Третий сезон был очень сложным, мы хорошо работали, и я всех поздравляю. Сделал хет-трик в чемпионском матче, потому что вся команда была сфокусирована на игре. Хорошо, что мы выиграли. В Лиге чемпионов будет тяжело, но мы будем хорошо работать.