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Азмун: «В Лиге чемпионов будет тяжело, но мы будем хорошо работать»

02 мая 2021, 22:26

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями после досрочного завоевания чемпионства.

Эмоции от третьего подряд чемпионства — топ, никогда не видел такой атмосферы, честно. Надо сказать спасибо всем болельщикам, я поздравляю их. Мы очень рады. Дальше мы тоже будем чемпионами. Это мой самый сильный сезон в «Зените». Третий сезон был очень сложным, мы хорошо работали, и я всех поздравляю. Сделал хет-трик в чемпионском матче, потому что вся команда была сфокусирована на игре. Хорошо, что мы выиграли. В Лиге чемпионов будет тяжело, но мы будем хорошо работать.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 11:45
какая ещё Лига чемпионов ... ваш мушкетёр всё пояснил доступным языком
Великий Пуховик
Великий Пуховик
02 мая в 23:07
Вас всё равно выпинут из группы.
Дима Логинов
Дима Логинов
02 мая в 22:28
Вы уже и так прекрасно поработали, скоро в ЛЧ от России ни одной команды не останется, и тяжело уже не будет сразу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 22:27
Вы уж не облажайтесь...
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