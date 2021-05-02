«Локомотив»: «Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали»

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере обратилась к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ.
Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, «красно-зелёные».
Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны.— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 2, 2021
Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные.
Билеты на следующую игру с «Динамо» для владельцев подписок появятся в продаже завтра утром. pic.twitter.com/k6LDBFjCGo