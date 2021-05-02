«Локомотив»: «Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали»

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02 мая 2021, 22:14

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере обратилась к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ .

Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, «красно-зелёные».