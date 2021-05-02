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«Локомотив»: «Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали»

02 мая 2021, 22:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» в твиттере обратилась к болельщикам после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура РПЛ.

Итог сегодняшней встречи – это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, «красно-зелёные».

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mortid
mortid
02 мая в 23:13, ред.
Что, страпонов мало было или что? Легли и подмахивали, позорники.
Vave666
Vave666
02 мая в 22:40
После такого поражения можно и бесплатно пустить на следующую игру...
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:27
Лопнул пузырь,и славно
gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 22:27
Ну зенит сегодня реально сыграл, как Бавария, обычно в РПЛ когда забивают 1-2 мяча начинают охранять результат и зенит в том числе, но не сегодня...

З.Ы. Честно хотел что бы победил Локо, но с другой стороны зенит доказал, что они достойны чемпионства и в очной игре претенденту устроил показательную порку, так и надо выигрывать чемпионства, а не с Сочи в поддавки играть!
BDA8181
BDA8181
02 мая в 22:19
Локо по моему мнению слабоват характером. Посыпались быстро. Да и игра не шла вообще. Был всплеск во втором тайме . В ЛЧ задавят психологически быстро при та их раскладах. Удачи Локо. Хотелось бы чтоб Николич ещё поработал , вроде ко двору пришелся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 22:18
Просто Локо смирился после 2 гола!
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