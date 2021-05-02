Губерниев: «Хочется, чтобы „Зенит“ был состоятельной командой в еврокубках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием чемпионства.
Поздравляю «Зенит»! Команда и город заслужили, это прекрасно и радостно. Сейчас этот «Зенит» скорее для внутреннего пользования. Чтобы совпадало со внешним, команде надо хорошо и плотно потрудиться. Пока соперников в чемпионате России немного. Хочется, чтобы команда резко прибавила и была состоятельной в еврокубках. Скажем так, это чемпионство — та высота, которая необходима, чтобы попытаться закрепиться в Европе.
Какое там место набежало? Это команды, которые пришли на ум навскидку из ТОПов.
Голландцы или бельгийцы ненамного дешевле, а Аякс и Фейеноорд и побогаче будут.
Так что в сравнении с Европой Зенит ходит в нищебродах...
З.Ы. ЗАБЫЛ ЕЩЁ ПЯТОК АНГЛИЧАН УКАЗАТЬ...
Какое там место набежало? Это команды, которые пришли на ум навскидку из ТОПов.
Голландцы или бельгийцы ненамного дешевле, а Аякс и Фейеноорд и побогаче будут.
Так что в сравнении с Европой Зенит ходит в нищебродах...
З.Ы. ЗАБЫЛ ЕЩЁ ПЯТОК АНГЛИЧАН УКАЗАТЬ...
И бороться с ними нереально трудно. Хотя раньше как будто получалось.
Думаю, Семак наберётся опыта и будет играть более смело с большими командами.
И хотя бы третье место в группе ЛЧ Зенит возьмёт...
И бороться с ними нереально трудно. Хотя раньше как будто получалось.
Думаю, Семак наберётся опыта и будет играть более смело с большими командами.
И хотя бы третье место в группе ЛЧ Зенит возьмёт...