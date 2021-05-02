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Губерниев: «Хочется, чтобы „Зенит“ был состоятельной командой в еврокубках»

02 мая 2021, 22:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием чемпионства.

Поздравляю «Зенит»! Команда и город заслужили, это прекрасно и радостно. Сейчас этот «Зенит» скорее для внутреннего пользования. Чтобы совпадало со внешним, команде надо хорошо и плотно потрудиться. Пока соперников в чемпионате России немного. Хочется, чтобы команда резко прибавила и была состоятельной в еврокубках. Скажем так, это чемпионство — та высота, которая необходима, чтобы попытаться закрепиться в Европе.

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112910415
112910415
04 мая в 11:51
нет-нет ! сначала бюджет утроить - учетверить ...
Баобаб
Баобаб
03 мая в 14:24
Губер заткул бы свое дуло и валил бы в биатлон.Чушок купленый.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 мая в 00:28
Ну тут была статья, что зенит по доходам входит в топ 10 клубов Европы... Искать лень...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ gwynb1eidd (раскрыть)
02 мая в 23:47
Ну так опровергни, раз изучил. Кто из перечисленных мною команд (плюс ещё пяток из Англии) беднее Зенита. Ну, может, с португалами я чуть погорячился, зато с французами не добрал. Уж в десятку Зенит никак не входит, даже в 20-ку вряд ли...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 мая в 22:52
А ты не смейся, а изучи матчасть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ gwynb1eidd (раскрыть)
02 мая в 22:42, ред.
Просто буду смеяться про ТОП-10. Из прошлой группы ЛЧ только Брюгге было чуть победнее, и то ненамного. Прибавь сюда Барсу, Реал, Атлетико, ПСЖ, Баварию, обе Боруссии, Лейпциг, Юве ,Интер ,Милан, Порту или Спортинг.
Какое там место набежало? Это команды, которые пришли на ум навскидку из ТОПов.
Голландцы или бельгийцы ненамного дешевле, а Аякс и Фейеноорд и побогаче будут.
Так что в сравнении с Европой Зенит ходит в нищебродах...
З.Ы. ЗАБЫЛ ЕЩЁ ПЯТОК АНГЛИЧАН УКАЗАТЬ...
Sadisto
Sadisto
02 мая в 22:32
Какой-нибудь Твенте раскатает их 6:1
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 мая в 22:28
будешь смеяться, но их не много, зенит по бюджету в топ 10 клубов Европы, про результат напомнить?
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:25
Хочется, чтобы Губерниеву хватало с биатлона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 22:18
А вот в ЕК есть в разы более состоятельные в денежном плане команды.
И бороться с ними нереально трудно. Хотя раньше как будто получалось.
Думаю, Семак наберётся опыта и будет играть более смело с большими командами.
И хотя бы третье место в группе ЛЧ Зенит возьмёт...
Futurista
Futurista
02 мая в 22:07
Kaguzuti
Kaguzuti
02 мая в 22:07
Хотелось бы, чтобы спартак в квалификации не проигрывал Брагам, а хотя бы выходил в розыгрыш самого Кубка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 22:05
Это как получится...
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