Губерниев: «Хочется, чтобы „Зенит“ был состоятельной командой в еврокубках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил «Зенит» с досрочным завоеванием чемпионства.

Поздравляю «Зенит»! Команда и город заслужили, это прекрасно и радостно. Сейчас этот «Зенит» скорее для внутреннего пользования. Чтобы совпадало со внешним, команде надо хорошо и плотно потрудиться. Пока соперников в чемпионате России немного. Хочется, чтобы команда резко прибавила и была состоятельной в еврокубках. Скажем так, это чемпионство — та высота, которая необходима, чтобы попытаться закрепиться в Европе.