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Наумов: «Если „Спартак“ обыграет „Арсенал“, то вряд ли упустит 2-е место»

03 мая 2021, 08:11

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение москвичей от «Зенита».

«Зенит» заслужил это чемпионство и достойно провел третий подряд сезон в РПЛ. О команде говорит даже не класс игроков, а ее стабильность.

Никто больше не наиграл на золото, так что всё закономерно. И, конечно, форменное безобразие то, как играл конкурент против питерцев. Думаю, дело в тактике главного тренера, который зачем-то решил сыграть в атаку с «Зенитом», а это самоубийство. Очень странный подход, поскольку этой весной «Локо» большинство побед взял за счет железной дисциплины сзади. Даже против «Тамбова» он не стеснялся временами играть от обороны.

А с «Зенитом» совершенно нельзя пропускать первым. «Локо» это сделал и после этого развалился. Боюсь, теперь ему трудно будет удержать второе место. Многое зависит от ближайшего матча «Спартака» в Туле. Если он обыграет «Арсенал», то вряд ли упустит вторую строчку.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 мая в 18:45
первый шаг сделан !
Брулин
Брулин ответ swed27 (раскрыть)
03 мая в 13:37
процентов на 80 никого не будет в ЛЧ, хоть кто займет 2-е место. Квалификацию не пройдут.
Нужна ли Федуну Лига Чемпионов? (с).Вопрос странный. За выход в группу в ЛЧ дают порядка 30 млн. долларов. Есть люди кому они не нужны?
Шуnя771
Шуnя771
03 мая в 13:33
Арсенал победит.
Hypnoz
Hypnoz
03 мая в 13:29
Если Спартак сегодня выиграет, Николич должен уйти !
Так бездарно упустить шанс поиграть в ЛЧ, может только физрук !
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1
03 мая в 12:28
Они же Химкам проиграют 100%
vinjard
vinjard
03 мая в 12:21
Второе место, это квалификации по-любому. В этому году две команды напрямую в ЛЧ не идут, то есть только первое место напрямую. Короче даже заняв второе мест Спартак с большой вероятностью вылетит из квалификаций ЛЧ это факт.
NYJ
NYJ
03 мая в 11:46
Российское второе место с какого этапа в ЛЧ начинает?! Сколько до группы, два соперника?!
True Story
True Story
03 мая в 11:14
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 мая в 11:11
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      03 мая в 10:30
      Пусть Спартак забирает себе ЛЧ, будем всей страной следить за этой комедией.
      pioner1987
      pioner1987 ответ swed27 (раскрыть)
      03 мая в 10:14
      Зачем ЛЧ зениту? Тем более после заявлений Семака о том, что для них ЛЧ не так интересна и является турниром второстепенным, а национальное первенство главным турниром, который для них всегда будет в приоритете
      VAN ARM
      VAN ARM
      03 мая в 10:11
      не думаю что пряники настолько размокнут)))
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      03 мая в 10:07, ред.
      Хотелось бы второе место для Спартака. Но , как бывало раньше , когда решалось это второе место с Динамо , финал Кубка с Тосно....Спартак проигрывал. А сегодня еще и без вратаря. Хотя с такой атакой они должны разрывать такие команды в каждом матче если играть в футбол , а не мучиться на поле.
      Посмотрим. Игра расставит.
      112910415
      112910415
      03 мая в 10:03
      надо обыгрывать, надо обязательно !
      galem72
      galem72
      03 мая в 09:54
      Как же парят эти эксперты-вангисты. У Спартака ещё 3 игры. Всякое может случиться...
      NYJ
      NYJ ответ swed27 (раскрыть)
      03 мая в 09:40
      А нужна ли ЛЧ Локомотиву?!
      NYJ
      NYJ ответ Олег Борткевич (раскрыть)
      03 мая в 09:39
      Я вот прекрасно знаю, что за Локомотив, Спартак, ЦСКА и Динамо болеют и в других городах, в том числе в Санкт Петербурге, но не слышал, чтобы за зенит кто-то болел кроме Ленобласти и СПб
      VIC2
      VIC2 ответ swed27 (раскрыть)
      03 мая в 09:23
      Тут не у Федуна надо сперашивать, а у команды - потянут ли?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ swed27 (раскрыть)
      03 мая в 09:16
      Если бы судьи не обворовали Спартак в начале чемпионата и в весенней части, как с локо, то сейчас бы Спартак с тульским арсеналом золотой матч играл
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 мая в 09:14, ред.
      Зенит сделал царский подарок Спартаку, пустив под откос Локо. Теперь все зависит от народной, нужно только побеждать.
      А вот с этим могут возникнуть проблемы. Им невпервой проигрывать важнейшие матчи аутсайдерам.
      Так что у Локо ещё не все потеряно. А там и Рубин с Сочи на подходе.
      Концовка будет огненная...
      drive45
      drive45
      03 мая в 09:11
      Зенит как динамит, вдребезги разбил железнодорожников. Видно было что команда была сильно мотивирована и настроена на победу, вчера Зенит мог обыграть любого Европейского гранда.Если все же выбирать из Московских команд, то Локомотив стабильней и достойней Спартака. Однозначно игра с Арсеналом для Спартака будет не простой, концовка чемпионата не предсказуема, исход этой встречи не однозначен.
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
      03 мая в 09:00
      Уверен, что сотня наберется?
      swed27
      swed27
      03 мая в 08:58
      Нужна ли Федуну Лига Чемпионов? Вопрос риторический. Помнится в начале сезона Спартак едва не снялся с чемпионата России. Если Спартачи возьмут серебро то Тедеско явно захочет поиграть в ЛЧ и продлит контракт. Потянет ли Федун уровень еврокубков, покажет время
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      03 мая в 08:55
      Скорей всего ничья!
      STVA 1
      STVA 1 ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
      03 мая в 08:16, ред.
      Не надо за всю страну... Мне вот фиолетово лично... А вот то что вчера практически вся страна за Локо болела это факт... Но не срослось.. С чем и поздравляю Зенит.
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