Наумов: «Если „Спартак“ обыграет „Арсенал“, то вряд ли упустит 2-е место»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение москвичей от «Зенита».

«Зенит» заслужил это чемпионство и достойно провел третий подряд сезон в РПЛ . О команде говорит даже не класс игроков, а ее стабильность.

Никто больше не наиграл на золото, так что всё закономерно. И, конечно, форменное безобразие то, как играл конкурент против питерцев. Думаю, дело в тактике главного тренера, который зачем-то решил сыграть в атаку с «Зенитом», а это самоубийство. Очень странный подход, поскольку этой весной «Локо» большинство побед взял за счет железной дисциплины сзади. Даже против «Тамбова» он не стеснялся временами играть от обороны.

А с «Зенитом» совершенно нельзя пропускать первым. «Локо» это сделал и после этого развалился. Боюсь, теперь ему трудно будет удержать второе место. Многое зависит от ближайшего матча «Спартака» в Туле. Если он обыграет «Арсенал», то вряд ли упустит вторую строчку.