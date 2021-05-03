Мостовой: «„Зенит“ может выиграть 5 титулов и 5 раз не выйти из группы ЛЧ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».

«Зенит» заслуженно победил в нашем чемпионате. Мы об этом говорили ещё перед началом чемпионата, что «Зенит» — явный претендент. Просто мы надеялись, что команды уровня «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА создадут конкуренцию, они это делали до какого-то момента. Они растеряли очки, и тут был вопрос о чемпионстве был вопросом времени.

В России «Зенит» сильнее остальных на голову, но судят не по чемпионату. «Зенит» может выиграть титул и пять раз подряд, а потом пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но всё равно когда-то выйдут. Не может такая команда, с таким бюджетом не выходить из группы Лиги чемпионов.

Секрет успеха «Зенита» в хорошем составе. Найдите ещё таких нападающих. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малкома за 40 миллионов купили. Ожидания от Лиги чемпионов? Нужно смотреть жеребьёвку, а то каждый раз говорим об этом, а они потом вылетают. И не только они. Об усилении нужно спрашивать у работников клуба, они за это деньги получают.