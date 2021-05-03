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Мостовой: «„Зенит“ может выиграть 5 титулов и 5 раз не выйти из группы ЛЧ»

03 мая 2021, 00:48

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».

«Зенит» заслуженно победил в нашем чемпионате. Мы об этом говорили ещё перед началом чемпионата, что «Зенит» — явный претендент. Просто мы надеялись, что команды уровня «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА создадут конкуренцию, они это делали до какого-то момента. Они растеряли очки, и тут был вопрос о чемпионстве был вопросом времени.

В России «Зенит» сильнее остальных на голову, но судят не по чемпионату. «Зенит» может выиграть титул и пять раз подряд, а потом пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но всё равно когда-то выйдут. Не может такая команда, с таким бюджетом не выходить из группы Лиги чемпионов.

Секрет успеха «Зенита» в хорошем составе. Найдите ещё таких нападающих. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малкома за 40 миллионов купили. Ожидания от Лиги чемпионов? Нужно смотреть жеребьёвку, а то каждый раз говорим об этом, а они потом вылетают. И не только они. Об усилении нужно спрашивать у работников клуба, они за это деньги получают.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
04 мая в 12:37
Модер, прошу прощения, но хочется узнать за что мне влепили бан на сутки? Фраза" Россию трогать не надо" Не понравилась? Это призыв к насилию? Или "за метлой следить надо"? Это угроза жизни?
Твой Арсен
Твой Арсен
03 мая в 14:20
А ещё Зенит может 5 раз в ЛЧ попасть в самую слабую группу )
oFANATo
oFANATo
03 мая в 12:46
Раньше в зените мечтали об 1/4 финала ЛЧ, как было у ЦСКА....а сейчас мечтают лишь бы выйти из группы.....
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
03 мая в 11:01, ред.
глупые разговоры что мы стоим меньше чем Аякс и.т.д если нет мотивации и тренерской мысли, то про что говорить что какой-то Брюгге нагибает нашего чемпиона и в следующей ЛЧ будет тоже самое
yrasikos22
yrasikos22 ответ Futurista (раскрыть)
03 мая в 10:53, ред.
В 90е, не смешно сравнивать то время,тем более Зенит побеждал в Европе дважды а Спартак не одного,тем более выход в полуфинал или выход из группы в Лч не такое большое достижение как выйгрыш Европейского трофея...
Futurista
Futurista ответ yrasikos22 (раскрыть)
03 мая в 10:49, ред.
Спартак выходил из группы ЛЧ победив во всех матчах...Зенит с минимальным количеством очков за всю историю...почувствуйте разницу как говорится...
Брулин
Брулин
03 мая в 10:47
Рейтинг бюджетов РПЛ 2020/21. «Зенит» вдвое богаче, чем «Спартак», втрое – чем ЦСКА
d_fincher
d_fincher
03 мая в 10:32
Он и не выйдет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 мая в 10:27
Боюсь, что с такими "успехами" российских клубов в еврокубках в общем и флагмана в частности в группу Лиги Чемпионов надо будет попадать через отбор по Пути Чемпионов, то есть не факт, что до группы будут доходить. Ну ладно, пока "Газпром" - национальное достояние - хоть во внутреннем чемпионате триумф обеспечен))).
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Kaguzuti (раскрыть)
03 мая в 10:20
Но до великолепного Зенита им всем далеко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ swed27 (раскрыть)
03 мая в 09:48
Почему бы и нет? Лишь бы очки позволяли. Некоторые набирают очков под сотню тысяч, и просто закрывают любой исход матча двумя ставками на тотал. И пусть одна из них проиграет, другая точно выиграет. Вся сложность заключается в наборе этих огромных очков, но у них получается на раз-два. Так что каждый приспосабливается к конкурсу по своему.
Одни стараются брать очки какими то футбольными знаниями, другие литературным талантом.
Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
03 мая в 09:40
Сняв Зенит с чемпионата на пять лет, можно возродить интригу . Бог Геркулес, назвавшись Зенитом, делает чемпионат . Но в других странах другие Боги. Рубль, заработанный грузчиком, токарем, егерем невелик, но он реальный, на него живут. Миллионы с естественных монополий - бумажки для прожигания жизни. Любой талант возможно развратить. До успеха 2008 года те, кому сейчас 20 лет ,не доберутся.
Kaguzuti
Kaguzuti
03 мая в 09:16
95-shishani-95
Сегодня 05:41
В России они сильнее всех остальных, а в Европе их быстро ставят на место, которое полагается России!

Том Хеннинг Эвребе
Сегодня 09:11
Зенит может стать 5 раз чемпионом России, и 5 раз занять 4 место в группе, попав в проходную группу и показав в ней абсолютную беспомощность.

В еврокубках у нас блещут только спартак, цска и Локомотив.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
03 мая в 09:11
Зенит может стать 5 раз чемпионом России, и 5 раз занять 4 место в группе, попав в проходную группу и показав в ней абсолютную беспомощность.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 мая в 09:09
Решающей была покупка Азмуна, для нашего чемпа он топарь
Баобаб
Баобаб
03 мая в 08:57
Зенит, Зенит, яйцами звенит.
112910415
112910415
03 мая в 08:34
всё относительно в этом мире
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
03 мая в 08:31
Для того чтобы быть успешным в Европе надо развивать в своей стране детский футбол. Растить и воспитывать своих футболистов, пробовать их в ведущие клубы Европы и вновь воспитывать своих. Вот тогда футбол в стране будет успешным.
Karkaz
Karkaz
03 мая в 08:08
До чего российские клубы докатились, что Зениту приписывают уже досрочно 5-7 чемпионств подряд)
Karkaz
Karkaz ответ n272nm (раскрыть)
03 мая в 07:44, ред.
А ты посчитай стоимость Бенфики с того момента, за сколько игроки были куплены(некоторые вообще бесплатно, так как воспитанники), а не с того момента, когда они уже выросли в цене. Тоже самое можно сказать про Брюгге и т.п. клубах. И тут всё встанет на свои места.
ДАША Д
ДАША Д
03 мая в 07:33
Ясно, что чемпионы колхоза.
yrasikos22
yrasikos22
03 мая в 06:48, ред.
Какой бред,когда Спартак выходил в Лч его сразу все сватали в полуфинал,хотя опыта у Спартачей не было,да и тем более после провала в Лиги Европы на начальной стадии,для того что бы хорошо выступать в Лч нужен опыт,хотя даже это не всегда спасает,один сезон может быть успешным а другой нет,напримере того же Аякса прошлый сезон полуфинал,а в этом сезоне нет,мяч круглый,трава зеленая...,судить по команду по уровню Лч глупо...
ABir
ABir
03 мая в 06:29
В Европе по мимо денег многое решает мотивация и настрой на борьбу в каждом матче каждого игрока до последней минуты. Это и должно тренироваться в жесткой конкуренции внутреннего чемпионата
sv_1969
sv_1969
03 мая в 06:12
Чемпион для внутреннего пользования))
Petergoff
Petergoff
03 мая в 05:52
Дай Сутормину по жбану, что б не жадничал, в следующий раз.
95-shishani-95
95-shishani-95
03 мая в 05:41
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 мая в 04:35
    Интересно, кого Газпром купит под ЛЧ?
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ Arelaw (раскрыть)
    03 мая в 04:26
    Что бы выигрывать Баварию,Барселону,Реал,ПСЖ и т.д. надо стоить как эти команды а это за лярд,по этому в Европе-это косается Л.Ч- все наши команды,подчёркиваю ВСЕ- не Конкурентно способны....
    swed27
    swed27
    03 мая в 02:55
    Считается ли махинацией ставки на противоположные исходы? Я заметил что мой соперник грешит этим
    Comentarios
    Comentarios
    03 мая в 02:52
    Семак хороший тренер конечно .. но эта его фраза после вылета из ЛЧ "ничего страшного" говорит о многом
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