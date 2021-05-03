Мостовой: «„Зенит“ может выиграть 5 титулов и 5 раз не выйти из группы ЛЧ»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал досрочное завоевание чемпионства «Зенитом».
«Зенит» заслуженно победил в нашем чемпионате. Мы об этом говорили ещё перед началом чемпионата, что «Зенит» — явный претендент. Просто мы надеялись, что команды уровня «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА создадут конкуренцию, они это делали до какого-то момента. Они растеряли очки, и тут был вопрос о чемпионстве был вопросом времени.
В России «Зенит» сильнее остальных на голову, но судят не по чемпионату. «Зенит» может выиграть титул и пять раз подряд, а потом пять раз не выйти из группы в Лиге чемпионов, что и происходит из года в год. Но всё равно когда-то выйдут. Не может такая команда, с таким бюджетом не выходить из группы Лиги чемпионов.
Секрет успеха «Зенита» в хорошем составе. Найдите ещё таких нападающих. Азмун, Дзюба, Дриусси, Малкома за 40 миллионов купили. Ожидания от Лиги чемпионов? Нужно смотреть жеребьёвку, а то каждый раз говорим об этом, а они потом вылетают. И не только они. Об усилении нужно спрашивать у работников клуба, они за это деньги получают.
Одни стараются брать очки какими то футбольными знаниями, другие литературным талантом.
Одни стараются брать очки какими то футбольными знаниями, другие литературным талантом.
Сегодня 05:41
В России они сильнее всех остальных, а в Европе их быстро ставят на место, которое полагается России!
Том Хеннинг Эвребе
Сегодня 09:11
Зенит может стать 5 раз чемпионом России, и 5 раз занять 4 место в группе, попав в проходную группу и показав в ней абсолютную беспомощность.
В еврокубках у нас блещут только спартак, цска и Локомотив.
Сегодня 05:41
В России они сильнее всех остальных, а в Европе их быстро ставят на место, которое полагается России!
Том Хеннинг Эвребе
Сегодня 09:11
Зенит может стать 5 раз чемпионом России, и 5 раз занять 4 место в группе, попав в проходную группу и показав в ней абсолютную беспомощность.
В еврокубках у нас блещут только спартак, цска и Локомотив.