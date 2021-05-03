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Дзюба: «Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал»

03 мая 2021, 09:14

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме обратился к болельщикам после победного матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (6:1).

Мы — чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал.

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Evilhuman
Evilhuman
03 мая в 11:45, ред.
Вам спасибо Артем, давайте и дальше так же, сезон за сезоном
David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
03 мая в 09:57
Мне кажется он не тратит время на веру в Зенит, хотя это и возможно.

А поддерживает он клуб из Санкт-Петербурга очень даже значительно. Как и его компания. Это тот случай когда очень большие вливания денег дают свои плоды, но следует учитывать что при таком вливании ресурсов клубная машина, образно говоря, не работает на полную мощность, да и качество производимого могло бы быть и лучше. Посмотрим что будет в плане выступления на европейском уровне, пока причин надеется на многое, на мой взгляд, нет.
galem72
galem72
03 мая в 09:52
миллер: "Да, пожалуйста!"
Legend 6
Legend 6
03 мая в 09:30
Дзюба, какой же ты корявый🤦‍♂️ по телевизору этого не так видно, но понаблюдав вчера в живую все стало на свои места)))
Kaguzuti
Kaguzuti
03 мая в 09:20
    shlomo
    shlomo
    03 мая в 09:15
    С победой!!!! ...матч получился чемпионским!!!
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