Дзюба: «Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме обратился к болельщикам после победного матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (6:1).
Мы — чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме обратился к болельщикам после победного матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (6:1).
Мы — чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал.
А поддерживает он клуб из Санкт-Петербурга очень даже значительно. Как и его компания. Это тот случай когда очень большие вливания денег дают свои плоды, но следует учитывать что при таком вливании ресурсов клубная машина, образно говоря, не работает на полную мощность, да и качество производимого могло бы быть и лучше. Посмотрим что будет в плане выступления на европейском уровне, пока причин надеется на многое, на мой взгляд, нет.
А поддерживает он клуб из Санкт-Петербурга очень даже значительно. Как и его компания. Это тот случай когда очень большие вливания денег дают свои плоды, но следует учитывать что при таком вливании ресурсов клубная машина, образно говоря, не работает на полную мощность, да и качество производимого могло бы быть и лучше. Посмотрим что будет в плане выступления на европейском уровне, пока причин надеется на многое, на мой взгляд, нет.