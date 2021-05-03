ГлавнаяНовости

В «Спартаке» рассказали о возможном выкупе прав на Мозеса у «Челси»

03 мая 2021, 19:53

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о возможном выкупе прав на полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».

Сейчас всё будет зависеть от места команды в таблице. Мы видим, что Виктор с каждой игрой набирает всё лучшую форму. Сегодня он поучаствовал в обоих голах. На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам, в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать. Для нас главное результат, я об этом говорил два месяца назад и ничего не поменялось.

Сумма выкупа 5 млн евро? Да. Я не считаю, что он средний футболист по меркам РПЛ.

Все новости
СлухиРондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку
Вчера, 20:51 Комментарии24
СлухиЗащитник «Байера» Драгович отказался переходить в «Динамо»
Вчера, 19:22 Комментарии3
СлухиЛунёв может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А
Вчера, 15:09 Комментарии12
СлухиЖиго может продолжить карьеру в ПСВ
Вчера, 12:24 Комментарии7
В «Чертаново» прокомментировали слухи об уходе Пиняева
Вчера, 11:14 Комментарии2
СлухиПиняев может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:06 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 06:12
в защите не тянет, но в атаке прекрасен !
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
03 мая в 21:54, ред.
Пусть он не латераль, но пользу команде приносит огромную. Когда играют два края Айртон и Мозес, Спартак в атаке неудержим. Моё мнение - Виктора надо выкупать однозначно.
Константин Белых
Константин Белых
03 мая в 21:37
Да если бог дал идиота в руководстве-жди беды..
makkie
makkie
03 мая в 20:06
Сегодня отдал две голевые, мастер!

Но лично я для себя не определился, стоит ли выкупать контракт Мозеса у Челси?
игра Вити пока загадка. Может вспахать свой фланг в первом тайме, а потом отыграть два матча как в воду опущенный. Да и позиция на поле вызывает вопросы - ну не латераль Мозес, в защите слабо отрабатывает.

Надеюсь, всё будет хорошо и наши не пожалеют о своем выборе!
25процентный клоун
25процентный клоун
03 мая в 19:56
Пожалуйста, сохраните его для команды. Украшение чемпионата
quinn-se
quinn-se
03 мая в 19:56, ред.
Очень хочется, чтобы Спартак выкупил его контракт. Отличный игрок!))
Ironigor
Ironigor
03 мая в 19:56
Шабашник , может подумать ??!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100