В «Спартаке» рассказали о возможном выкупе прав на Мозеса у «Челси»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о возможном выкупе прав на полузащитника у «Челси».

Сейчас всё будет зависеть от места команды в таблице. Мы видим, что Виктор с каждой игрой набирает всё лучшую форму. Сегодня он поучаствовал в обоих голах. На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам, в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать. Для нас главное результат, я об этом говорил два месяца назад и ничего не поменялось.