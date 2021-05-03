В «Спартаке» рассказали о возможном выкупе прав на Мозеса у «Челси»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о возможном выкупе прав на полузащитника Виктора Мозеса у «Челси».
Сейчас всё будет зависеть от места команды в таблице. Мы видим, что Виктор с каждой игрой набирает всё лучшую форму. Сегодня он поучаствовал в обоих голах. На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам, в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать. Для нас главное результат, я об этом говорил два месяца назад и ничего не поменялось.
Сумма выкупа 5 млн евро? Да. Я не считаю, что он средний футболист по меркам РПЛ.
Но лично я для себя не определился, стоит ли выкупать контракт Мозеса у Челси?
игра Вити пока загадка. Может вспахать свой фланг в первом тайме, а потом отыграть два матча как в воду опущенный. Да и позиция на поле вызывает вопросы - ну не латераль Мозес, в защите слабо отрабатывает.
Надеюсь, всё будет хорошо и наши не пожалеют о своем выборе!
Но лично я для себя не определился, стоит ли выкупать контракт Мозеса у Челси?
игра Вити пока загадка. Может вспахать свой фланг в первом тайме, а потом отыграть два матча как в воду опущенный. Да и позиция на поле вызывает вопросы - ну не латераль Мозес, в защите слабо отрабатывает.
Надеюсь, всё будет хорошо и наши не пожалеют о своем выборе!