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«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Итоги 34-го тура Серии А

03 мая 2021, 23:42

Закончились все матчи 34-го тура Серии А.

«Верона» — «Специа» 1:1
Голы: Сальседо Эдди 46 — Сапонара Риккардо 86

«Кротоне» — «Интер» 0:2
Голы: Эриксен Кристиан 69, Хакими Ашраф 90+2

«Милан» — «Беневенто» 2:0
Голы: Чалханоглу Хакан 6, Эрнандес Тео 60

«Лацио» — «Дженоа» 4:3
Голы: Корреа Хоакин 30, Иммобиле Чиро 43 (пенальти), Альберто Луис 48, Корреа Хоакин 56 — Марушич Адам 47 (автогол), Скамакка Джанлука 80 (пенальти), Шомуродов Элдор 81

«Сассуоло» — «Аталанта» 1:1
Голы: Берарди Доменико 52 (пенальти) — Госенс Робин 32

«Наполи» — «Кальяри» 1:1
Голы: Осимхен Виктор 13 — Нандес Наитан 90+4

«Болонья» — «Фиорентина» 3:3
Голы: Паласио Родриго 31, Паласио Родриго 71, Паласио Родриго 84 — Влахович Душан 21 (пенальти), Бонавентура Джакомо 64, Влахович Душан 73

«Удинезе» — «Ювентус» 1:2
Голы: Молина Науэль 10 — Роналду Криштиану 83 (пенальти), Роналду Криштиану 89

«Сампдория» — «Рома» 2:0
Голы: Силва Адриен 45, Янкто Якуб 65

«Торино» — «Парма» 1:0
Гол: Войвода Мергим 63

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Итоги 34-го тура Серии А

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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barcamilan
barcamilan
04 мая в 08:07
лучше интер чем юве
sir_Alex
sir_Alex
04 мая в 07:35
Похоже, "Юве" расстанется с португальцем.
GrimlocK
GrimlocK
03 мая в 23:57
Аталанта тоже молодец)))
VeniaminS
VeniaminS
03 мая в 23:49
Поздравления Интеру!!!
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