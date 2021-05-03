«Интер» досрочно стал чемпионом Италии. Итоги 34-го тура Серии А

Закончились все матчи 34-го тура Серии А.
«Верона» — «Специа» 1:1
Голы: Сальседо Эдди 46 — Сапонара Риккардо 86
«Кротоне» — «Интер» 0:2
Голы: Эриксен Кристиан 69, Хакими Ашраф 90+2
«Милан» — «Беневенто» 2:0
Голы: Чалханоглу Хакан 6, Эрнандес Тео 60
«Лацио» — «Дженоа» 4:3
Голы: Корреа Хоакин 30, Иммобиле Чиро 43 (пенальти), Альберто Луис 48, Корреа Хоакин 56 — Марушич Адам 47 (автогол), Скамакка Джанлука 80 (пенальти), Шомуродов Элдор 81
«Сассуоло» — «Аталанта» 1:1
Голы: Берарди Доменико 52 (пенальти) — Госенс Робин 32
«Наполи» — «Кальяри» 1:1
Голы: Осимхен Виктор 13 — Нандес Наитан 90+4
«Болонья» — «Фиорентина» 3:3
Голы: Паласио Родриго 31, Паласио Родриго 71, Паласио Родриго 84 — Влахович Душан 21 (пенальти), Бонавентура Джакомо 64, Влахович Душан 73
«Удинезе» — «Ювентус» 1:2
Голы: Молина Науэль 10 — Роналду Криштиану 83 (пенальти), Роналду Криштиану 89
«Сампдория» — «Рома» 2:0
Голы: Силва Адриен 45, Янкто Якуб 65
«Торино» — «Парма» 1:0
Гол: Войвода Мергим 63
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.