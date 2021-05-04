ГлавнаяНовости

Парфёнов: «У нас семь человек пропускали игру со „Спартаком“»

04 мая 2021, 06:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Нам не хватило ресурсов на замены, чтобы добавить, поэтому после семидесятой минуты мы не дотерпели. Был простой эпизод, простая диагональ, игрок входит, принимает, вкатывает. Такие моменты надо контролировать. Нам не хватило ресурсов. Это не отговорки, но семь человек у нас пропускали игру.

Меня порадовала вся линия обороны, которая сражалась до последнего. Но индивидуальные моменты всё решили. Мозес в первом эпизоде всё решил, и во втором тоже. Были длинные передачи на Соболева, но мы с этим справлялись. Понятно, что какие-то моменты возникали, но у нас тоже было достаточно эпизодов, где надо было решать исход матча. Нам не хватило исполнительского мастерства.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stasil
stasil
04 мая в 12:11
Все знали, что это договорняк. Даже игроки Арсенала болели за Спартак, как это было видно в кадре Панченко и Григалавы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 мая в 11:37, ред.
Парфенов, а у нас 9 человек пропускали игру со спартаком. А они только с помощью судьи смогли выиграть в один мяч.
Сп62
Сп62
04 мая в 11:13
Если некоторых игроков можно замненить более-менее безболезненно, то замену Айртону найти трудно.
makkie
makkie
04 мая в 10:06
А у Спартака не было Айртона, Маслова и Максименко.
Тоже игроки основного состава, между прочим.
dadrail
dadrail
04 мая в 09:25
Все равно хорошо сыграли
mihaluch
mihaluch
04 мая в 08:48
Если не хватает мастерства то где его возьмёшь.
ДСА
ДСА
04 мая в 07:49
Арсенал находится на своем месте в турнирной таблице.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 мая в 07:34
Какими бы ни были причины, счёт всегда на табло.
sv_1969
sv_1969
04 мая в 07:27
Так получилось
beefs
beefs
04 мая в 06:38
Чего жаловаться, так и должно быть...
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
04 мая в 06:35
Чистейший договорняк!
112910415
112910415
04 мая в 06:33
удачи Арсеналу, достойная команда !
nikoladolgov
nikoladolgov
04 мая в 06:28
Сдал игру тренеришка !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100