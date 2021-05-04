Парфёнов: «У нас семь человек пропускали игру со „Спартаком“»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 28-го тура РПЛ .

Нам не хватило ресурсов на замены, чтобы добавить, поэтому после семидесятой минуты мы не дотерпели. Был простой эпизод, простая диагональ, игрок входит, принимает, вкатывает. Такие моменты надо контролировать. Нам не хватило ресурсов. Это не отговорки, но семь человек у нас пропускали игру.

Меня порадовала вся линия обороны, которая сражалась до последнего. Но индивидуальные моменты всё решили. Мозес в первом эпизоде всё решил, и во втором тоже. Были длинные передачи на Соболева, но мы с этим справлялись. Понятно, что какие-то моменты возникали, но у нас тоже было достаточно эпизодов, где надо было решать исход матча. Нам не хватило исполнительского мастерства.