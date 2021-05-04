Бышовец: «Семак показал умение справляться с кризисными ситуациями»

Экс-наставник «Зенита» и «Локомотива» прокомментировал недавнюю победу петербургского клуба над «железнодорожниками» (6:1), которая принесла «сине-бело-голубым» третье чемпионство подряд под руководством .

Совокупность опыта игроков «Зенита» намного выше, чем у «Локо». И он многое решает в столь ключевом матче, в случае победы в котором «железнодорожники» ещё сохраняли бы шансы на золото. Но в команде немало молодых футболистов, которые не проходили через такое. В итоге где-то ошибались они, где-то ошибался вратарь Гильерме, а «Зенит» реализовал почти всё, что создал. Плюс судейство тоже оставляло желать лучшего.

Но, на мой взгляд, для «Локомотива» не случилось ничего страшного. Эта игра будет для него хорошим уроком. Сейчас важно собраться и выиграть оставшиеся два матча в чемпионате, а также финал Кубка России против «Крыльев Советов».

Этот сезон, как и два предыдущих, «Зенит» прошёл ровно и стабильно. Да, случались спады, было немало критики, особенно на фоне неудачного выступления в Лиге чемпионов. Но главный тренер показал умение справляться с кризисными ситуациями и готовить команду так, чтобы она максимально эффективно подходила к решающим матчам и, не оглядываясь на проблемы, добивалась своего. Три золота подряд — очень большой успех Серёжи Семака. Рад за него, поскольку, тренируя его в сборной, всегда высоко ценил Сергея. Логично, что он хорошо себя показывает и в качестве тренера.