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Бышовец: «Семак показал умение справляться с кризисными ситуациями»

04 мая 2021, 01:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал недавнюю победу петербургского клуба над «железнодорожниками» (6:1), которая принесла «сине-бело-голубым» третье чемпионство подряд под руководством Сергея Семака.

Совокупность опыта игроков «Зенита» намного выше, чем у «Локо». И он многое решает в столь ключевом матче, в случае победы в котором «железнодорожники» ещё сохраняли бы шансы на золото. Но в команде немало молодых футболистов, которые не проходили через такое. В итоге где-то ошибались они, где-то ошибался вратарь Гильерме, а «Зенит» реализовал почти всё, что создал. Плюс судейство тоже оставляло желать лучшего.

Но, на мой взгляд, для «Локомотива» не случилось ничего страшного. Эта игра будет для него хорошим уроком. Сейчас важно собраться и выиграть оставшиеся два матча в чемпионате, а также финал Кубка России против «Крыльев Советов».

Этот сезон, как и два предыдущих, «Зенит» прошёл ровно и стабильно. Да, случались спады, было немало критики, особенно на фоне неудачного выступления в Лиге чемпионов. Но главный тренер показал умение справляться с кризисными ситуациями и готовить команду так, чтобы она максимально эффективно подходила к решающим матчам и, не оглядываясь на проблемы, добивалась своего. Три золота подряд — очень большой успех Серёжи Семака. Рад за него, поскольку, тренируя его в сборной, всегда высоко ценил Сергея. Логично, что он хорошо себя показывает и в качестве тренера.

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Все комментарии
galem72
galem72
04 мая в 10:34
Особенно в нынешней ЛЧ. Такой прям антикризисный менеджер местного разлива. ))
112910415
112910415
04 мая в 08:05
а не направить ли его в Барселону ?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 мая в 07:47
А в Европе показали, что такому золоту грош цена.......
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 мая в 07:11, ред.
Запасные Шамкин,Кравцов,Хотулев и два вратаря - вторая основа ????

Или вечнозалазареченная "треть стоимости состава" в виде Малкома и Дриусси ???

Трансфермаркт 04.05.2021....7:19...
Размер заяки игроков :
ЦСКА - 25 игроков
Спартак - 25 игроков
Локо - 25 игроков
Зенит - 21 игрок

При всём уважении....не в том лесу грибы ищете...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 02:03
У Зенита игроков на две основы, так что сравнивать возможности Зенита и остальных просто некорректно. Хоть Локо и Спартак - клубы не бедные, но и им тягаться с Зенитом в плане финансов тяжело, а про остальных и говорить нечего. И Семак тут никаким боком. Будь на его месте кто то другой , то так же чемпионил бы, а может еще и более уверенно.
Тягаться с ГАЗПРОМОМ - пока нереально.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 01:44
Газпром разводящий в РПЛ. Какое отношение имеет к этому Семак ???
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