Джорджевич: «Встреча с „Рубином“ — матч года для „Арсенала“»

Нападающий тульского «Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Рубином» в 29-м туре РПЛ .

Мы с большими командами в этом году играем неплохо. Особенно дома. Вот и со «Спартаком» так же. У нас очень мало матчей до конца чемпионата, и нам надо набирать очки. Не надо играть хорошо, или делать особенные финты, много забивать, или не пропускать. Надо просто набирать очки. Осталось два тура, а у нас сложная ситуация. Но всё в наших руках.



Думаю, со «Спартаком» все сыграли неплохо, и надо продолжать дальше так же. Очень скоро у нас встреча с «Рубином», и для нас это будет матч года.

Мы очень хорошо понимаем, что у нас в турнирной таблице. Нам надо быть всем вместе, и мы будем готовиться к «Рубину». Это сильная команда. В нынешнем чемпионате они это доказывают. Но мы играем дома и обязаны сделать всё, чтобы победить.