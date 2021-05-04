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Джорджевич: «Встреча с „Рубином“ — матч года для „Арсенала“»

04 мая 2021, 05:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Рубином» в 29-м туре РПЛ.

Мы с большими командами в этом году играем неплохо. Особенно дома. Вот и со «Спартаком» так же. У нас очень мало матчей до конца чемпионата, и нам надо набирать очки. Не надо играть хорошо, или делать особенные финты, много забивать, или не пропускать. Надо просто набирать очки. Осталось два тура, а у нас сложная ситуация. Но всё в наших руках.

Думаю, со «Спартаком» все сыграли неплохо, и надо продолжать дальше так же. Очень скоро у нас встреча с «Рубином», и для нас это будет матч года.

Мы очень хорошо понимаем, что у нас в турнирной таблице. Нам надо быть всем вместе, и мы будем готовиться к «Рубину». Это сильная команда. В нынешнем чемпионате они это доказывают. Но мы играем дома и обязаны сделать всё, чтобы победить.

После поражения от «Спартака» (1:2) в 28-м туре «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице с отрывом в 2 очка от зоны прямого вылета.

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SHMEL
SHMEL
04 мая в 07:36
Чтобы обезопасить себя от прямого вылета нужно набирать очки.
112910415
112910415
04 мая в 07:35
вот где битвы не на жизнь, а на смерть ...
куда там Неймару ...
ildar_3871
ildar_3871
04 мая в 06:52
Верим в Леню !
Izmar
Izmar
04 мая в 06:33, ред.
Арсенал не жалко, филиалом больше, филиалом меньше. Рубину удачи!
swed27
swed27
04 мая в 05:54
Чтобы остаться в элите Арсеналу надо обыграть мощный Рубин который борется за еврокубки Сделать это будет архисложно
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 05:31
Тут уж хоть бы до стыков дотянуть.
shlomo
shlomo
04 мая в 05:24
Думаю, что Рубин не проиграет....
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