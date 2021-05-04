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Силкин: «Будет очень обидно, если „Динамо“ не попадёт в еврокубки»

04 мая 2021, 03:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение московского клуба от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Слабая реализация моментов в атаке и ошибки в обороне — главная проблема команды [«Динамо»]. При довольно качественной игре она не может свои возможности оборачивать в голы, а иногда ещё и себе привозит на ровном месте. Качество футбола у «Динамо» такое, что оно заслуживало большего и с «Рубином», и с «Химками», и в нескольких других играх. Но в итоге команда может вообще не попасть в еврокубки.

Очень обидно. Особенно по последней игре, где невезение и игра Дюпина позволили «Рубину» забить первым, а это крайне удобно и важно для казанской команды, выжавшей максимум из этой игры, особенно на фоне травмы Хвичи Кварацхелии, на котором в этом сезоне у казанцев очень многое держится в атаке.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 06:55
а это довольно-таки вероятно
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 05:32
Без еврокубков больше времени на отдых.
swed27
swed27
04 мая в 03:50
Шанс есть но он призрачный
ОПС
ОПС
04 мая в 03:28
Надо всегда надеяться на лучшее.
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