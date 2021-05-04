Червиченко: «Разорванный в клочья „Локо“ смотрелся лучше „Спартака“ в Туле»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в чемпионате России после победы «красно-белых» над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура.

Я бы не сказал, что «Спартак» — уже фаворит в борьбе за второе место. На мой взгляд, разорванный в клочья «Локомотив» смотрелся в Питере предпочтительней, чем «Спартак» в Туле. Его победа — больше случайность, чем закономерность. Если бы Громыко попал в ворота в конце матча, вряд ли бы «красно-белые» снова смогли забить. Очень плохая игра в их исполнении.