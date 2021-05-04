Червиченко: «Разорванный в клочья „Локо“ смотрелся лучше „Спартака“ в Туле»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в чемпионате России после победы «красно-белых» над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура.
Я бы не сказал, что «Спартак» — уже фаворит в борьбе за второе место. На мой взгляд, разорванный в клочья «Локомотив» смотрелся в Питере предпочтительней, чем «Спартак» в Туле. Его победа — больше случайность, чем закономерность. Если бы Громыко попал в ворота в конце матча, вряд ли бы «красно-белые» снова смогли забить. Очень плохая игра в их исполнении.
Даже непонятно, как команда, которая собирается играть в Лиге чемпионов, в нынешнем состоянии способна это сделать. Она получает дома 0:3 от одного аутсайдера «Уфы», а потом еле-еле обыгрывает другого аутсайдера. А в Лиге чемпионов будут команды посильнее даже «Зенита» и «Локомотива», а не то, что низа таблицы РПЛ, с которым мучается «Спартак».
Спектакль был когда Уфа на закрывашке поздравила с днОм рождения....
Спектакль был когда в середине декабря 3-1 в Санкт-Петербурге...
Продолжать?!?
Спектакль был когда Уфа на закрывашке поздравила с днОм рождения....
Спектакль был когда в середине декабря 3-1 в Санкт-Петербурге...
Продолжать?!?
Уже и теории заговоров про фарм-клубы начал строить...
Уже и теории заговоров про фарм-клубы начал строить...
Чего добился этот псевдоэксперт?
Чего добился этот псевдоэксперт?