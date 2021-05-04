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Червиченко: «Разорванный в клочья „Локо“ смотрелся лучше „Спартака“ в Туле»

04 мая 2021, 02:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в чемпионате России после победы «красно-белых» над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура.

Я бы не сказал, что «Спартак» — уже фаворит в борьбе за второе место. На мой взгляд, разорванный в клочья «Локомотив» смотрелся в Питере предпочтительней, чем «Спартак» в Туле. Его победа — больше случайность, чем закономерность. Если бы Громыко попал в ворота в конце матча, вряд ли бы «красно-белые» снова смогли забить. Очень плохая игра в их исполнении.

Даже непонятно, как команда, которая собирается играть в Лиге чемпионов, в нынешнем состоянии способна это сделать. Она получает дома 0:3 от одного аутсайдера «Уфы», а потом еле-еле обыгрывает другого аутсайдера. А в Лиге чемпионов будут команды посильнее даже «Зенита» и «Локомотива», а не то, что низа таблицы РПЛ, с которым мучается «Спартак».

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Палыч82
Палыч82
07 мая в 16:34
Локо может и сильнее на данный момент, чем Спартак, но раньше думать надо было. Нельзя серьёзнейшие перестановки в клубе делать без ущерба спортивным результатам. Иное - сказка и счастливое исключение.
mor57
mor57 ответ Мишаня Дмитриев (раскрыть)
05 мая в 01:40
Спектакль был когда игрока Арсенала завалили в штрафной и пенальти не дали...
Спектакль был когда Уфа на закрывашке поздравила с днОм рождения....
Спектакль был когда в середине декабря 3-1 в Санкт-Петербурге...
Продолжать?!?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
04 мая в 12:54
Червяк ты идиот, ну как можно сравнивать спектакль на распил-арене и игру Спартака с арсеналом, который неудобный априори соперник для КБ, да еще и борющийся за сохранение прописки в РПЛ? Мля что этот 14ок несет??? впрочем я не удивлен
Сп62
Сп62
04 мая в 11:59, ред.
В своё время очень здорово смотрелась Сибирь, когда шла а атаку с "шашками на голо". Результат - вылет в ФНЛ. Не всё то качественно, что смотрится красиво.
halfbeek
halfbeek
04 мая в 11:37, ред.
Когда Спартак играет в удовольствие,то получается красивый футбол. Игра же на результат получается сумбурной. Не стоит не учитывать действия соперников, у которых шансы появляются если применять жесткий прессинг по всему полю. Игра в этом случае становится бестолковой с обоюдными шансами.
makkie
makkie
04 мая в 10:42
Червя коробит, что Спартак сейчас на 2 месте.
Уже и теории заговоров про фарм-клубы начал строить...
galem72
galem72
04 мая в 10:38
Не ново от жиробаса такое слышать.
mortid
mortid
04 мая в 09:27
Как может смотреться лучше команда лежащая на спине с раздвинутыми ногами?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ 1bear (раскрыть)
04 мая в 08:44
Второе место не заслуживают, а выигрывают.
Futurista
Futurista ответ 1bear (раскрыть)
04 мая в 08:28
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 мая в 07:46, ред.
Ну также ни Спартак ни опозоривший себя паровоз не заслуживает ЛЧ, тоже самое можно сказать и про Зенит, там Локомотива, Сочи, Ротора и нужных судей не будет. Локомотив после матча с Зенитом меньше всех.
112910415
112910415
04 мая в 06:56
не блеснули, факт
129856
129856
04 мая в 06:35
спартак с такой игрок не заслуживает участия в еврокубках.
giga71
giga71
04 мая в 05:53
Раздавленный телегой червяк смотрелся лучше Червиченки в импортном костюме
25процентный клоун
25процентный клоун
04 мая в 04:24
В ЛЧ будут лионы Гранды, и Спартак умеет их обыгрывать
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 03:53
Бросание камней в огород своей бывшей команды - любимое занятие Андрюши.
за
за
04 мая в 02:51
Может ЧервИченко сам сыграет в ЛЧ?
Чего добился этот псевдоэксперт?
1bear
1bear
04 мая в 02:26
спартак точно не заслуживает второго места...
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