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Игонин: «Вспомните, сколько нестандартных ходов мы видели от Дзюбы»

03 мая 2021, 23:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал первый гол нападающего Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Можно вспомнить много моментов, когда нам казалось, что Дзюба весь такой прямой и понятный. Большой — значит, продавливает, бьет головой. Но вспомните, сколько нестандартных ходов мы видели от него на чемпионате мира, когда он соперников на замахе убирал. Его игра в стрессовых ситуациях говорит о том, насколько Артём зрелый футболист и насколько комфортно он чувствует себя в «Зените». Но это также заслуга команды и тренера. Такой гол как раз и показывает уверенность игрока в своих силах.

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Все комментарии
Prazdnik
Prazdnik
04 мая в 16:00
Игровое мышление, то что приносит ему успех.
порт
порт
04 мая в 13:58
Да все мы видели это видио.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
04 мая в 12:49
На каком замахе убирал? Кого убирал? Какие нестандартные ходы? Единственный нестандартный ход Дзюбы в футболе - это не толкаться руками в чужой штрафной. Все.
А комфортно ему в Зените только потому платят горы бабла
galem72
galem72
04 мая в 10:20
Что за нелепый зализ новоиспечённому дедпулу? С кем там нестандартно ходил зюба на ЧМ18? С саудитами? Может, лучше вспомнить, как этот тип на замахе "феерил" в нынешней ЛЧ? ))
112910415
112910415
04 мая в 07:40
да, немало видели )
Ironigor
Ironigor
03 мая в 23:47
Ну особое место занимает Хоум Видио, - "Ой вы ручки
мои ручки, ручки шаловливые" !!! Топ просмотров и лайков на ютубе , да вообще во всех соц сетях !!! Ещё и классную точку поставил на вчерашней клоунаде в виде ДЗЮБПУЛА !!! ПРИЧЁМ ОБА ГЕРОЯ В МАСКАХ !!!
STVA 1
STVA 1
03 мая в 23:32
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