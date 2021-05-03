Игонин: «Вспомните, сколько нестандартных ходов мы видели от Дзюбы»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал первый гол нападающего Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ.
Можно вспомнить много моментов, когда нам казалось, что Дзюба весь такой прямой и понятный. Большой — значит, продавливает, бьет головой. Но вспомните, сколько нестандартных ходов мы видели от него на чемпионате мира, когда он соперников на замахе убирал. Его игра в стрессовых ситуациях говорит о том, насколько Артём зрелый футболист и насколько комфортно он чувствует себя в «Зените». Но это также заслуга команды и тренера. Такой гол как раз и показывает уверенность игрока в своих силах.
А комфортно ему в Зените только потому платят горы бабла
А комфортно ему в Зените только потому платят горы бабла
мои ручки, ручки шаловливые" !!! Топ просмотров и лайков на ютубе , да вообще во всех соц сетях !!! Ещё и классную точку поставил на вчерашней клоунаде в виде ДЗЮБПУЛА !!! ПРИЧЁМ ОБА ГЕРОЯ В МАСКАХ !!!
мои ручки, ручки шаловливые" !!! Топ просмотров и лайков на ютубе , да вообще во всех соц сетях !!! Ещё и классную точку поставил на вчерашней клоунаде в виде ДЗЮБПУЛА !!! ПРИЧЁМ ОБА ГЕРОЯ В МАСКАХ !!!