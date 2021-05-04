Колыванов: «„Спартак“ остаётся „Спартаком“, без сюрпризов играть не может»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о выступлении «Спартака» и «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ.
«Спартак» остаётся «Спартаком», он без сюрпризов играть не может. Он может обыграть любую команду, но также может проиграть «Уфе», которая борется за выживание. Причём «Уфа» победила абсолютно по делу. Не знаю, с чем связана такая игра «Спартака», хотя и тренер у них всегда на взводе.
Для «Краснодара» сезон совсем не получился. Да, были травмированные, но занимать 10-е место для команды, для Галицкого — ниже плинтуса. Команда в своём распоряжении имеет высококлассных футболистов, наверное, они хотели и в еврокубки попасть, но не получилось. Нельзя в этом винить только тренера, на поле выходят футболисты.
Ганчаренко — тренер достаточно опытный. Может, кроме как в Белоруссии он ничего, по большому счёту, не выиграл, но с пониманием игры у него проблем нет. Надеюсь, в следующем сезоне «Краснодар» будет выступать лучше.
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А в какой футбол играет народ? Правильно, в дворовый! Вот СпаМ и играет в народный футбол!
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А в какой футбол играет народ? Правильно, в дворовый! Вот СпаМ и играет в народный футбол!