Колыванов: «„Спартак“ остаётся „Спартаком“, без сюрпризов играть не может»

Экс-нападающий сборной России поделился мнением о выступлении «Спартака» и «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ .

«Спартак» остаётся «Спартаком», он без сюрпризов играть не может. Он может обыграть любую команду, но также может проиграть «Уфе», которая борется за выживание. Причём «Уфа» победила абсолютно по делу. Не знаю, с чем связана такая игра «Спартака», хотя и тренер у них всегда на взводе.

Для «Краснодара» сезон совсем не получился. Да, были травмированные, но занимать 10-е место для команды, для Галицкого — ниже плинтуса. Команда в своём распоряжении имеет высококлассных футболистов, наверное, они хотели и в еврокубки попасть, но не получилось. Нельзя в этом винить только тренера, на поле выходят футболисты.

Ганчаренко — тренер достаточно опытный. Может, кроме как в Белоруссии он ничего, по большому счёту, не выиграл, но с пониманием игры у него проблем нет. Надеюсь, в следующем сезоне «Краснодар» будет выступать лучше.