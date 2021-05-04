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Колыванов: «„Спартак“ остаётся „Спартаком“, без сюрпризов играть не может»

04 мая 2021, 04:29

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о выступлении «Спартака» и «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ.

«Спартак» остаётся «Спартаком», он без сюрпризов играть не может. Он может обыграть любую команду, но также может проиграть «Уфе», которая борется за выживание. Причём «Уфа» победила абсолютно по делу. Не знаю, с чем связана такая игра «Спартака», хотя и тренер у них всегда на взводе.

Для «Краснодара» сезон совсем не получился. Да, были травмированные, но занимать 10-е место для команды, для Галицкого — ниже плинтуса. Команда в своём распоряжении имеет высококлассных футболистов, наверное, они хотели и в еврокубки попасть, но не получилось. Нельзя в этом винить только тренера, на поле выходят футболисты.

Ганчаренко — тренер достаточно опытный. Может, кроме как в Белоруссии он ничего, по большому счёту, не выиграл, но с пониманием игры у него проблем нет. Надеюсь, в следующем сезоне «Краснодар» будет выступать лучше.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 мая в 11:40
И без сюрпризов, и без помощи судьи играть не могут.
cska1948
cska1948 ответ swed27 (раскрыть)
04 мая в 09:29
"Так уж повелось что Спартак стал народной командой."
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А в какой футбол играет народ? Правильно, в дворовый! Вот СпаМ и играет в народный футбол!
112910415
112910415
04 мая в 06:32
Спартак он такой, привыкли ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 мая в 05:07
Горбатого могила не исправит.
swed27
swed27
04 мая в 04:57
Так уж повелось что Спартак стал народной командой. И надо как-то держать эту марку. Гегемония Спартака при Романцеве была наверное самой яркой страницей в истории клуба . Каррера возродил былую славу но ему не дали развить успех. Серебро 2021 года видится неплохим результатом для нынешнего Спартака
Mangur
Mangur
04 мая в 04:55
Ждём следующего сезона.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 04:54
Краснодар действительно сильно удивил.
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 04:30
Все же медаль Спартак должен получить.
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