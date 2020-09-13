Рейтинг бюджетов РПЛ 2020/21. «Зенит» вдвое богаче, чем «Спартак», втрое – чем ЦСКА

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вчера, 15:00

Многие клубы говорят о деньгах во время кризиса. «Соккер.ру» собрал данные обо всех футбольных командах лиги.

16. «Химки» — 500 млн рублей

Грозились играть в РПЛ с бюджетом для ФНЛ – 350 млн рублей, говорили о невероятных поступлениях для клуба – 1 миллиарде. Но верим открытой информации о 500 млн рублей. Этого очень мало, чтобы хоть что-то показать, особенно без сильного главного тренера, ведь Гунько не тянет.

15. «Тамбов» — 1 млрд рублей

Футболисты уже подумывали не выходить на поле, ведь им забывали заплатить. А ведь собирались увеличить бюджет на 20 %. Потратили в прошлом сезоне неплохие деньги, а теперь пытаются выбить то же финансирование. «Тамбов» точно будет одним из самых бедных клубов РПЛ , но свой миллиард раздадут обязательно.

14. «Ротор» — 1-1.3 млн рублей

Новички в этом году мутные, странные люди вокруг. Разные боссы «Ротора» называли и 300, и 500 млн рублей. А официально в РФС написано – 726 млн в ФНЛ . Проще говоря, сейчас будут выпрашивать деньги из бюджета. Также нашлись документы, где указали расходы 1.3 млрд рублей на сезон в РПЛ . Вот в этих пределах и танцуют.

13. «Уфа» — 1.3 млрд рублей

В июле была информация, что власти региона забыли перечислить около 80 % средств. Учтем пандемию, но клуб братьев Газизовых живет за счет трансферов и низких расходов. Продали Фомина и Урунова, получили транш за Слая – выплатили зарплаты. А в целом расходы в районе 1.3 млрд рублей, числа совпадают с данными РФС .

12. «Ахмат» — 1-1.4 млрд рублей

Миллиард — такие официальные расходы у клуба в прошлом сезоне. Когда люди из команды говорят об «Ахмате», то о бюджете клуба стараются не упоминать. Иногда мелькает сумма в 16 млн евро, это 1.4 млрд рублей. Вот только отчет РФС говорит, что им хватает всего миллиарда. В любом случае — показатель середняков.

11. «Урал» — 1.4 млрд рублей

Президент клуба Григорий Иванов заявил, что бюджет – 1.05 млрд рублей. Но тут не учтено, что происходит с рублем каждый год. И не учтены заявления миллиардера Дмитрия Пумпянского, который собирается увеличить расходы «Урала» в 1.5-2 раза за пару лет. Плюс есть официальные данные РФС , в Екатеринбурге тратят не 1.05 миллиарда.

10. «Сочи» — 1.4-1.6 млрд рублей

Пока Ротенберга не догадались спросить о бюджете 2020/21, хотя в прошлом августе честно сказал – больше миллиарда. Потом был отчет РФС , где потратили еще за позапрошлый сезон миллиард. Логично предположить, что в РПЛ выбросят больше. «Сочи» не может вложить слишком много, но 18 миллионов евро из владельцев выкачают легко.

9. «Арсенал» — 1.8-2 млрд рублей

Тульский клуб в прошлом сезоне под Лигу Европы выпросил у «Роснефти», «Ростеха», «Газпромбанка» и лично Усманова хорошие деньги, около 2 миллиардов. Но в группе ЛЕ не сыграл, поэтому у них все не так легко и просто. Особенно с учетом, что у некоторых спонсоров проблемы в бизнесе. Крепкий середняк по деньгам, не более.

8. «Ростов» — 2.3 млрд рублей

Область выделает 525 млн рублей за календарный год. В дни матчей доходы упали, хотя появятся премиальные УЕФА , если удачно выступят в Лиге Европы. Также всегда можно найти деньги за счет парочки трансферов. Например, бюджет «Ростова» укрепит трансфер Осипенко. Карпин – индикатор благосостояния. Пока он в клубе – деньги есть.

7. «Рубин» — 3.6-4 млрд рублей

Странный клуб. Могли выбросить 7 миллиардов рублей за сезон, могли прожить за 1.5 миллиарда. Не верится в информацию, что ТАИФ обрежет клубу Слуцкого финансирование на 70 %, но очевидно, что обещанного в декабре увеличения не будет. «Рубин» не бедный, но пандемия ударила по амбициям – останутся на уровне прошлого сезона.

6. «Динамо» — 4.2 млрд рублей

Костин предполагал, что за счет прихода новых спонсоров бюджет «Динамо» увеличат. Но это были в дни, когда никто не слышал о коронавирусе. Поэтому сейчас ситуация немного изменилась. Но кризис не является проблемой для банков – кредиты раздают, как горячие пирожки. Так что у москвичей есть деньги, как и в прошлом сезоне. Речь о бюджете на уровне прошлогоднего ЦСКА .

5. «Краснодар» — 4.5-5 млрд рублей

Только на академию («расходы на развитие молодежного футбола» в официальном отчете РФС ) тратят около 11 миллионов долларов, и это огромные деньги. Поэтому рассказывать, что «Краснодар» проживет за копейки, не получается. Более того, в тех же официальных данных видим убыток в 1 миллиард, который нужно сейчас компенсировать.

4. ЦСКА – 5-5.2 млрд рублей

Без денег такую трансферную кампанию нельзя начать. С другой стороны, за Гаича, Фукса и Эджуке будут платить годами, не сразу. И уход Влашича за большие деньги по-прежнему не исключен. Значит, ЦСКА остался примерно на своем привычном уровне. Однако за счет активности и официальных данных РФС – были большие убытки, которые покрыли продажей клуба, имеем сумму примерно в 70 млн долларов.

3. «Локомотив» — 8-8.5 млрд рублей

Точно сказать никто не может, ведь РЖД урежет финансирование в конце календарного года, а деньги за Алексея Миранчука потратят. Но одновременно будут премиальные от УЕФА за выступления в ЛЧ , поэтому откат неизбежен, но заявления Мещерякова, что бюджет москвичей в три раза ниже, чем у «Зенита», сомнительны. «Локомотив» до сих пор очень богат, хотя может скатиться в будущем.

2. «Спартак» – 8.6 млрд рублей

Спасибо Газизову, что не уходят в тень. Клуб в руках двух миллиардеров, что им скрывать? «Спартак» увеличит бюджет до 8.6 млрд рублей, это официальное заявление. А сколько было раньше? Официально – 7 миллиардов, неофициально – в районе 11, ведь Цорн потратил много денег, но транши за новичков разбили на годы, чтобы люди из УЕФА не прищучили. «Спартак» неприлично богатый, имеют почти 100 миллионов евро. Это сразу ответ, почему клуб не подарят фанатам. А где народ возьмет 100 миллионов?

1. «Зенит» — 16.5-17.7 млрд рублей

Медведев заявил, что «порядок цифр» — 165-170 млн евро. Но поскольку есть официальные данные РФС , то можно уточнить числа. «Зенит» в прошлом сезоне задекларировал целых 17.5 миллиардов рублей доходов, и урезать расходы на 2-3 миллиарда точно не станут. Также есть данные о 200-220 млн евро. Берем скидку на коронавирус – оставляем нижнюю рамку и получаем расходы ФК «Зенит» в размере примерно миллиарда евро за пять лет.