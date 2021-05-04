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Тухель: «„Челси“ заслужил своё место в полуфинале Лиги чемпионов»

04 мая 2021, 18:21
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель порассуждал о предстоящем ответном матче с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

Задача — поддерживать интенсивность на протяжении всего матча. Это полуфинал, матч плей-офф, так что давление большое. Без определенного уровня уверенности и веры в свои силы у нас не будет ни единого шанса.

Не уверен, что «Реал» опять сыграет по схеме 5-3-2, они могут использовать модель 4-3-3. Это решение внесет свои изменения в игру. Но на мой взгляд, дело не в схеме «Реала», а в том, как сыграем мы. Будем ли мы действовать достаточно смело.

Главный урок, который мы усвоили, — мы можем в себя верить и заслужили свое место в полуфинале. Мы заслуженно играем на таком уровне. Сыграет ли Рамос? Сложный вопрос, ведь я просто не знаю. Имеет ли это значение? Да, большое. Это капитан самой успешной команды последних лет. Но мы не должны на этом зацикливаться. Думаю, он сыграет с первых минут, и мы должны к этому подготовиться.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
04 мая в 20:25
Конечно заслужил
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 мая в 20:25
А вот в финале делать нечего.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 19:22
У Челси теперь после первого матча, стало больше возможностей выйти в финал кубка лиги чемпионов !!!
shlomo
shlomo
04 мая в 18:37
Все правильно....теперь дерзайте...
Liverpoolets
Liverpoolets
04 мая в 18:34
Время покажет кто заслужил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 мая в 18:26
Заслужили и даже еще выглядят фаворитами в противостоянии с "Реалом". Пусть не с большим отрывом, но фаворитами.
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 18:22
Надо теперь и в финал выходить.
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