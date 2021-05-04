Почеттино: «Никакого дополнительного давления нет»

Наставник ПСЖ порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. Я тоже очень спокоен. ПСЖ не так часто играл в полуфиналах. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал.