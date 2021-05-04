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Почеттино: «Никакого дополнительного давления нет»

04 мая 2021, 10:08
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. Я тоже очень спокоен. ПСЖ не так часто играл в полуфиналах. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал.

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DXTK
DXTK
04 мая в 15:41, ред.
ты со шпорами вынес шарлатана и его сити, что с псж не сможешь повторить?....

Почет выиграл первый матч как тренер против Барсы на Камп ноу, нанес Гвардиоле первое поражение в АПЛ со Шпорами, ну и вынес их же и в ЛЧ...........

PS Почеттино Верим!!!
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 11:01
Шансы забить будут у обеих команд.
sv_1969
sv_1969
04 мая в 10:31
Если Сити сыграет как надо то шансов ноль)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 10:28
Так смысла нет давить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 10:14
Манчестер Сити пройдёт дальше!
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