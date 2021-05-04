Моуриньо рассказал, почему согласился возглавить «Рому»

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ромы» со следующего сезона.

Спасибо семье Фридкин за то, что они выбрали меня, чтобы я возглавил этот великий клуб и стал частью их планов.

После встреч с владельцами и Тиаго Пинто [гендиректор «Ромы»] я сразу же понял всю степень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня принять эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона.

А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что средства массовой информации поймут, что я начну говорить дальше только в свое время на новом посту.