Моуриньо рассказал, почему согласился возглавить «Рому»

Жозе Моуриньо прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ромы» со следующего сезона.
Спасибо семье Фридкин за то, что они выбрали меня, чтобы я возглавил этот великий клуб и стал частью их планов.
После встреч с владельцами и Тиаго Пинто [гендиректор «Ромы»] я сразу же понял всю степень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.
Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня принять эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона.
А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что средства массовой информации поймут, что я начну говорить дальше только в свое время на новом посту.
самый основный пункт
самый основный пункт
португальские паспорта и парочка счетов на оффшорах - семье Фридкин еще только предстоит узнать как их выдоят эти шарлатаны - это европейский футбол детка))) ахахаха
португальские паспорта и парочка счетов на оффшорах - семье Фридкин еще только предстоит узнать как их выдоят эти шарлатаны - это европейский футбол детка))) ахахаха