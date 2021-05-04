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Моуриньо рассказал, почему согласился возглавить «Рому»

04 мая 2021, 17:18

Жозе Моуриньо прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ромы» со следующего сезона.

Спасибо семье Фридкин за то, что они выбрали меня, чтобы я возглавил этот великий клуб и стал частью их планов.

После встреч с владельцами и Тиаго Пинто [гендиректор «Ромы»] я сразу же понял всю степень их амбиций в отношении «Ромы». Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня принять эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона.

А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего и надеюсь, что средства массовой информации поймут, что я начну говорить дальше только в свое время на новом посту.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
05 мая в 08:04
и еще там очень хорошие бонусы при расторжение контрактов
самый основный пункт
DXTK
DXTK
04 мая в 23:10
ждем не дождемся когда начнется очередное нытье.
juvenale
juvenale
04 мая в 20:43
бедный Мхитарян))))
Остапчук 67
Остапчук 67
04 мая в 20:18
Опять лапши навешал...
протон1
протон1
04 мая в 19:34, ред.
а почем его купили волки?
BDA8181
BDA8181 ответ dzvinka (раскрыть)
04 мая в 19:16
В РПЛ по моему круче)там круговорот по кругу всех)))
mihaluch
mihaluch
04 мая в 19:03
Давно от фанов люлей не получал.
Igo0rek
Igo0rek
04 мая в 18:58
Ну наверное потому что в топ клубы его уже не позовут. Разве нет?
Ozabot
Ozabot
04 мая в 18:46
Как ему еще удается себя продавать так дорого? Вчистую же провалился во всех последних клубах. В ТТХ вон вообще дремучую игру поставил с хорошим составом. Он как Балотелли, только тренер.
bsww
bsww ответ Шишанутый (раскрыть)
04 мая в 18:40
А Рон к Жозе попросится?
Ислам0926
Ислам0926
04 мая в 18:17
Первое же предложение принял и о чем то говорит еще хотя я болельщик Ромы думаю что в этом году уволят с концами
Beekeeper
Beekeeper ответ Брулин (раскрыть)
04 мая в 17:56
так и будут друг за другом бегать :)
Мessi 10
Мessi 10
04 мая в 17:52
На радио идти было совсем западло, а Рома - единственная альтернатива.
dzvinka
dzvinka
04 мая в 17:50
Жорже Мендеш, Моуринье, и Тьяго Пинту... что обьединяет этих парней?
португальские паспорта и парочка счетов на оффшорах - семье Фридкин еще только предстоит узнать как их выдоят эти шарлатаны - это европейский футбол детка))) ахахаха
112910415
112910415
04 мая в 17:45
новых слов не нашлось для вступительной речи !
Шишанутый
Шишанутый
04 мая в 17:43
А местные "эксперты" тут писали что не куда после ТТХ его больше не возьмут. Но долго без работы Маур не остался. Он по прежнему востребованый тренер. Удачи ему с Ромой!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 17:41
Все те же слова , в каждый клуб куда бы не переходил "великий" Маур .
Elliada
Elliada
04 мая в 17:39
Почему возглавил Рому? Чтобы получить отступные
Брулин
Брулин
04 мая в 17:25
Ну и Мхитарян ушел из за него из МЮ.Теперь он в Рому собрался.Похоже Мики не останется в Роме.
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 17:19
Просто получил самое выгодное предложение.
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