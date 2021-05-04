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«Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем

04 мая 2021, 09:09

Пресс-служба «Рубина» поздравила главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения.

Сегодня российскому специалисту исполняется 50 лет.

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Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:13
Все нормальные футбольные болельщики и специалисты поздравляют лучшего тренера страны с юбилеем.Мы хе не мостовые какие-нибудь...
oFANATo
oFANATo
04 мая в 11:36
Пресс-служба ЦСКА поздравила главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения. 4 мая российскому специалисту исполнилось 50 лет.

— Поздравляем с юбилеем одного из самых титулованных и успешных главных тренеров в истории ПФК ЦСКА Леонида Слуцкого, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Сп62
Сп62
04 мая в 11:08
На сегодня, по всей видимости, самый креативный тренер. Не останавливаться на достигнутом. С юбилеем!
VAN ARM
VAN ARM
04 мая в 10:22
всего самого лышего лёне!!! 50 -это только начало))
rubinovyi2
rubinovyi2
04 мая в 09:56
rubinovyi2
rubinovyi2
04 мая в 09:39
Присоединяюсь,но призываю не расслабляться,еще очень много работы...))))
Варвар7
Варвар7
04 мая в 09:23
С Полтосом Лёня !!!!!
Djebrael
Djebrael
04 мая в 09:11
Присоединяюсь....всего тебе хорошего!
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