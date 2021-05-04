«Рубин» поздравил Слуцкого с юбилеем

Пресс-служба «Рубина» поздравила главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения.
Сегодня российскому специалисту исполняется 50 лет.
Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет!— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
С юбилеем, Леонид Викторович! 🥳 pic.twitter.com/cqRrqvcjBf
— Поздравляем с юбилеем одного из самых титулованных и успешных главных тренеров в истории ПФК ЦСКА Леонида Слуцкого, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
— Поздравляем с юбилеем одного из самых титулованных и успешных главных тренеров в истории ПФК ЦСКА Леонида Слуцкого, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.