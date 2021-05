Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в клубном твиттере пост, посвященный российскому полузащитнику .

Клуб разместил видеофрагмент с голом Алексея в матче Серии А с «Болоньей» (5:0).

«Всё легко для Алексея. Миранчук всегда находит путь», — говорится в сообщении.

Tutto facile per Aleksey 👌#Miranchuk always finds a way 😎

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/DRY0Oq7GtA