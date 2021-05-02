Кокорин завтра вернётся в общую группу «Фиорентины»

Завтра, 3 мая, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернется в общую группу команды, сообщает источник.
30-летний российский форвард будет готов выйти на поле в заключительных матчах сезона.
В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.
Недавно сообщалось, что Кокорин живёт во Флоренции в бывшем доме легендарного форварда «Фиорентины».
Многоступенчатую заботу о здоровье не должны нарушать какие-то турниры с невнятными матчами...🤔
Многоступенчатую заботу о здоровье не должны нарушать какие-то турниры с невнятными матчами...🤔
https://www.youtube.com/watch?v=STN4S-9i4a0