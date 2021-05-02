Кокорин завтра вернётся в общую группу «Фиорентины»

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02 мая 2021, 12:09

Завтра, 3 мая, нападающий «Фиорентины» вернется в общую группу команды, сообщает источник.

30-летний российский форвард будет готов выйти на поле в заключительных матчах сезона.

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

Недавно сообщалось, что Кокорин живёт во Флоренции в бывшем доме легендарного форварда «Фиорентины».