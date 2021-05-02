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Кокорин завтра вернётся в общую группу «Фиорентины»

02 мая 2021, 12:09

Завтра, 3 мая, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернется в общую группу команды, сообщает источник.

30-летний российский форвард будет готов выйти на поле в заключительных матчах сезона.

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

Недавно сообщалось, что Кокорин живёт во Флоренции в бывшем доме легендарного форварда «Фиорентины».

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
04 мая в 21:12
Не понимаю - зачем писать на футбольном сайте о человеке, который к футболу не имеет никакого отношения?

Интересно, ему самому не стыдно за себя?
112910415
112910415
03 мая в 08:52
зачем ему туда ?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 16:17
Кокорин :
- Я свою травму лично проверял
Я гвоздиком ее расковырял.
kts99
kts99
02 мая в 16:01
Топ новость..))
старина
старина
02 мая в 15:45
Воскрес
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 мая в 15:32
Рановато он что-то, ещё майские не закончились...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 мая в 14:49
Снова анекдот про кокошу.
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 14:30
тут нужно качественно баню подготовить)))))))))))))))))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 мая в 14:25
Да плевать на него.
beefs
beefs
02 мая в 14:15
какая радость, может еще и на поле выйдет...
Vmonomah17
Vmonomah17
02 мая в 13:49
Саня держись! Немножко до конца сезона осталось. На тренировках не попадай по мячу, чтобы тебя на поле не выпустили. А там перед началом следующего сезона еще травму намутишь. Мы с тобой)))
Баобаб
Баобаб
02 мая в 13:44
Честно,зачем?Дубль у Фиоры есть?
Сидор новый
Сидор новый
02 мая в 13:23
О как....как выйдет, как оформит покер, как будет фиерить......но наверное все это во сне...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 13:16
А в "Фиорентине" хоть помнят, как Кокорин выглядит?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 мая в 12:51
По этому поводу будет банкет, далее стул и по привычном сценарию....
Брулин
Брулин
02 мая в 12:50
Вернется в общую группу,но тренироваться все равно не будет.Будет готов выйти в заключительных матчах,но не выйдет.А летом сможет перейти в Рому,но перейдет в Сочи или Урал.Сможет забить 20 мячей,но забьет 4,из которых 3 с пенальти.
sihafazatron
sihafazatron
02 мая в 12:50
Кокорин вернулся на базу клуба:
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 12:40
Слава богу,теперь можно надеяться,что успеет подготовиться к сезону 2022-2023 года.
Ironigor
Ironigor
02 мая в 12:29
ВСЁ В ЖИЗНИ ЦИКЛИЧНО !!!
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ ШУРА, ЭТО НЕ НАДОЛГО !!!
СКОРО ОПЯТЬ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ К МОРЮ С МАССАЖИСТОМ !!! ТЕМ БОЛЕЕ ТЕБЕ В ПАСХУ И НА 9 МАЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫ КАКИЕ ЛИБО НАГРУЗКИ . ЖИВИ НЕ ТУЖИ ШУРА , ЗА ВАС ВСЁ УПЛОЧЕННО ПОЛНЫЙ ПАНСИОН !!!
shlomo
shlomo
02 мая в 12:28
А как же он пойдет против своего принципа "не играть?"...
jobss
jobss ответ particular (раскрыть)
02 мая в 12:17
.
particular
particular
02 мая в 12:16
Обнадёживающая информация, которая вряд ли кого-то вдохновит и напугает...
Многоступенчатую заботу о здоровье не должны нарушать какие-то турниры с невнятными матчами...🤔
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 мая в 12:15
Пожалать хорошей игры.
sv_1969
sv_1969
02 мая в 12:14
Счастье привалило то!
Caniggia
Caniggia
02 мая в 12:11
Ну и, как обычно, начнёт всех рвать!
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