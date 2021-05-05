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Инфантино: «Когда речь идет о футболе, мы не должны говорить о войне»

05 мая 2021, 14:25

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что собирается вести диалог с клубами, которые захотели создать Суперлигу.

Когда речь идет о футболе, мы не должны говорить о войне. Особенно в такое время, когда весь мир столкнулся с пандемией.

Задача национальных институтов, УЕФА и ФИФА — принимать соответствующие решения.

Даже в самых деликатных ситуациях я за диалог, а не за конфликты. Лидер обязан спросить себя, почему все произошло, и, исходя из этого, ему необходимо слушать и разговаривать со всеми, особенно с болельщиками, потому что они являются сердцем футбола.

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