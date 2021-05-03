Павлюченко: «За Моуриньо в „Спартаке“ было бы интересно понаблюдать»

Бывший футболист «Спартака» заявил, что московскому клубу следует рассмотреть кандидатуру на должность нового главного тренера.

Видел новость, что «Спартак» определился с новым тренером. Я говорил, что нужно ставить только иностранца. Почему? Там другой менталитет и подход… Не в обиду нашим специалистам, но и футболисты по-другому будут относиться к иностранцу. Я за иностранца.

Сейчас много безработных специалистов. Не знаю, с кем они подписали контракт… Моуриньо вон без работы. Пускай Моуриньо возьмут. За Моуриньо в «Спартаке» было бы интересно понаблюдать, но это, конечно, маловероятно. Подождём, посмотрим.