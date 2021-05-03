ГлавнаяНовости

Павлюченко: «За Моуриньо в „Спартаке“ было бы интересно понаблюдать»

03 мая 2021, 20:30

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что московскому клубу следует рассмотреть кандидатуру Жозе Моуриньо на должность нового главного тренера.

Видел новость, что «Спартак» определился с новым тренером. Я говорил, что нужно ставить только иностранца. Почему? Там другой менталитет и подход… Не в обиду нашим специалистам, но и футболисты по-другому будут относиться к иностранцу. Я за иностранца.

Сейчас много безработных специалистов. Не знаю, с кем они подписали контракт… Моуриньо вон без работы. Пускай Моуриньо возьмут. За Моуриньо в «Спартаке» было бы интересно понаблюдать, но это, конечно, маловероятно. Подождём, посмотрим.

Все новости
СлухиРондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку
Вчера, 20:51 Комментарии24
СлухиЗащитник «Байера» Драгович отказался переходить в «Динамо»
Вчера, 19:22 Комментарии3
СлухиЛунёв может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А
Вчера, 15:09 Комментарии12
СлухиЖиго может продолжить карьеру в ПСВ
Вчера, 12:24 Комментарии7
В «Чертаново» прокомментировали слухи об уходе Пиняева
Вчера, 11:14 Комментарии2
СлухиПиняев может перейти в «Барселону»
Вчера, 10:06 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
04 мая в 09:56
А Ромашка сам будет удовлетворять его хотелки? Интересно ему было бы...
112910415
112910415
04 мая в 06:17
это было бы уж слишком интересно !
Izmar
Izmar
03 мая в 23:47
Увы, но Мауриньо врядли подозревает о существовании спартака и никогда не пойдет на такое унижение.
КЭТиК
КЭТиК
03 мая в 20:38
Деньги только зря тратить...
протон1
протон1
03 мая в 20:34
полностью согласен с павой. вот бы мавр приехал. как гус в анжи был. вот бы ажиотаж был . взобрили бы стадионы хоть и пусто но по телику
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100