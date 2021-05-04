«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

Источник утверждает, что московское «Динамо» сделало предложение австрийскому защитнику «Байера» Александару Драговичу.
У 30-летнего игрока летом заканчивается контракт. Также в переходе футболиста заинтересованы «Црвена Звезда» и «Кёльн».
Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».
Коль уж набирают игроков на 4-м десятке....
Коль уж набирают игроков на 4-м десятке....
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Надеюсь не с колена предложение полетело...
И он в курсах, что у нас не только болельщики и игроки на колено не становятся, но и сам Карасев не дрогнул - в Европе на Лиге!
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Надеюсь не с колена предложение полетело...
И он в курсах, что у нас не только болельщики и игроки на колено не становятся, но и сам Карасев не дрогнул - в Европе на Лиге!