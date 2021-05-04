«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

1620124208

04 мая 2021, 13:30

Источник утверждает, что московское «Динамо» сделало предложение австрийскому защитнику «Байера» .

У 30-летнего игрока летом заканчивается контракт. Также в переходе футболиста заинтересованы «Црвена Звезда» и «Кёльн».

Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».