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«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

04 мая 2021, 13:30

Источник утверждает, что московское «Динамо» сделало предложение австрийскому защитнику «Байера» Александару Драговичу.

У 30-летнего игрока летом заканчивается контракт. Также в переходе футболиста заинтересованы «Црвена Звезда» и «Кёльн».

Драгович выступает за «Байер» с 2016 года. Он перешёл в немецкую команду из киевского «Динамо».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
04 мая в 19:11
Рискованный вариант не тем, что староват, а тем, что и такой откажется, чем и подмочит реноме Динамо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 14:29
Юрий Валентинович Жирков свободный агент....
Коль уж набирают игроков на 4-м десятке....
particular
particular
04 мая в 14:06
Учитывая богатейший опыт Динамо ковыряния в кадровом мусоре, следует полагать, что нынешний выбор имеет под собой основания...
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
04 мая в 14:03
В Киеве да!
Брулин
Брулин
04 мая в 14:03
В Киеве играл уверенно, был твёрдым игроком основы.
STVA 1
STVA 1
04 мая в 14:03
Добротный игрок! Начал карьеру в Аустрии(Вена) !Затем по три года в Базеле и Динамо (Киев) . И вот с 2016 года он игрок Байера , правда в сезоне 17/18 он побывал в аренде в Лестере сыграв там в 11 матчах!Он игрок не основной , но вполне качественный и в свой 30 лет ещё может принести пользу Динамо!Тридцать не возраст для его амплуа!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 13:46
Если этот трансфер правда, то я думаю это будет хорошая сделка для Динамо. Защитник такого уровня всегда пригодится !!! Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 13:43
Нахаляву хотят разжиться...
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 13:34
«Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу
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Надеюсь не с колена предложение полетело...

И он в курсах, что у нас не только болельщики и игроки на колено не становятся, но и сам Карасев не дрогнул - в Европе на Лиге!
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