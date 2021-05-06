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Болельщики «Краснодара» и «Сочи» нарушали социальную дистанцию

06 мая 2021, 19:22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ряде принятых решений по матчам 28-го тура чемпионата России.

По игроку «Химок» Трошечкину КДК принял решение ограничиться одним матчем дисквалификации. За нарушение санитарного регламента — штраф 50 тысяч рублей. Черевченко вышел за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.

За нарушение санитарного регламента — штраф «Ростову» 50 тысяч.

«Сочи» обращался к нам об отмене четвёртой жёлтой карточки Терехова. Заключение судейской комиссии — предупреждение вынесено правильно.

Болельщики обоих клубов на матче «Краснодар» — «Сочи» нарушали социальную дистанцию. «Краснодар» оштрафован на 25 тысяч рублей. «Сочи» — на пять тысяч, так как это первое подобное нарушение в сезоне.

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Союзник противников
Союзник противников
06 мая в 22:21
Зайдите в любую поликлинику(хотя бы на вакцинацию) и вы увидите,что большего блефа,чем "социальная дистанция", в мире ещё не придумали.Тем более,что "социальная дистанция"-это различие между мною и Гинером(а лучше-Миллером)в социальном статусе и материальном положении.
berda2003
berda2003
06 мая в 22:20
вместо того, чтобы в красной зоне спасать людей, сидит в рфс григорьянц штрафы выписывает... оказывается работа врачом не для всех почётная, в кдк рфс намного почётнее...
виктор бочарников
виктор бочарников
06 мая в 22:16
Подняли бабок,черти.
rubinovyi2
rubinovyi2
06 мая в 20:30
РФС даже во время пандемии нашел способ поднять копеечку...)))
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 20:19
С миру по нитке будет халявный кафтан.
Аксинья
Аксинья
06 мая в 20:19, ред.
Сколько раз уже твердили футболистам что в условиях пандемии социальная дистанция должна быть не менее полутора метров - так нет продолжают контактировать друг с другом на поле и играть без масок ))
ermak6848
ermak6848
06 мая в 20:05
ну кто-то таким образом захотел " согреться " потереться об сочинца..
И спеть символическую песню о голубой Луне...
Рязань 062
Рязань 062 ответ Ironigor (раскрыть)
06 мая в 20:05
не так...это вам не стадион в Питере на матче с локо. где народу было как в обычные дни
Ironigor
Ironigor
06 мая в 19:46, ред.
Бессовестно поступили !!! Разве на футболе можно так себе позволить??! Это вам не балет в Мариинском театре !!!
beefs
beefs
06 мая в 19:46
суровое наказание и то избирательно...
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