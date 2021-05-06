Болельщики «Краснодара» и «Сочи» нарушали социальную дистанцию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ряде принятых решений по матчам 28-го тура чемпионата России.

По игроку «Химок» Трошечкину КДК принял решение ограничиться одним матчем дисквалификации. За нарушение санитарного регламента — штраф 50 тысяч рублей. Черевченко вышел за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.

За нарушение санитарного регламента — штраф «Ростову» 50 тысяч.

«Сочи» обращался к нам об отмене четвёртой жёлтой карточки Терехова. Заключение судейской комиссии — предупреждение вынесено правильно.

Болельщики обоих клубов на матче «Краснодар» — «Сочи» нарушали социальную дистанцию. «Краснодар» оштрафован на 25 тысяч рублей. «Сочи» — на пять тысяч, так как это первое подобное нарушение в сезоне.