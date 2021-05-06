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«Спартак» наказали за то, что болельщики команды повредили сиденья в Туле

06 мая 2021, 18:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС наказал «Спартак» и «Арсенал» за нарушения во время матча 28-го тура РПЛ.

Тульский клуб наказан на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, плюс 100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Также «Арсеналу» придется заплатить штраф в размере 50 тысяч за нарушение санитарных норм и еще 20 — за использование болельщиками пиротехники на стадионе.

«Спартак» наказан двумя штрафами по 100 тысяч рублей за нанесение ущерба стадиону и оскорбительные высказывания болельщиков, по 50 тысяч рублей — за то, что болельщики вылезли на крышу стадиона и использование пиротехники. Плюс 30 тысяч рублей штрафа получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента.

Суммарно две команды наказаны на 890 тысяч рублей штрафа.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 мая в 11:30
Дикари!!!Штрафовать нужно не клуб,а именно этих дикарей.Вот тогда неповадно будет.А так,куда деньги с этих штрафов пойдут?В карман кдк?
Шуnя771
Шуnя771
07 мая в 10:09
Сделайте как на западе банк неадекватов...
гяур2
гяур2
07 мая в 09:13, ред.
Среди болельщиков всех клубов есть неадекватные, грубые, 56оидные люди и просто откровенное хамло.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
07 мая в 09:06
У Вас типа недоумков нет!
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
07 мая в 09:06
Давно пора!Из-за этих дЭ-лов нормальные болелы на стадион перестают ходить((
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
07 мая в 03:59
Дикари чтоли?
Пепс
Пепс
06 мая в 23:55
Свиньи че
виктор бочарников
виктор бочарников
06 мая в 22:46
По следам Кокорина .
gentlewolf
gentlewolf
06 мая в 21:55, ред.
Во-во. А говорят что смелые и никого не бZдят. Еще как, аж стулья треснули.
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
06 мая в 21:48
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
06 мая в 21:47
-Мама, в меня одноклассник стулом кидает.
-А ты кинь в ответ.
-Но мама, я могу только облить.
-Тогда штрафуй, сынок, штрафуй)
nikoladolgov
nikoladolgov
06 мая в 21:47
Странно ... А почему с козырьков не прыгали ?
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
06 мая в 21:28
Чёта сидел, семечки грыз, мусора набежали
ermak6848
ermak6848
06 мая в 21:21
бедный наш фк " СПАРТАК "....опять вандалы нагадили - в кошелёк и душу..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ vastudio (раскрыть)
06 мая в 21:20
Если бы пострадали всякие там Паки-Маки ,штраф другой был бы ,вплоть до расстрела на месте ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
06 мая в 21:18
Да ,и платить за них штраф ,в случае чего ,не надо ! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 мая в 21:17
Суммарно две команды наказаны на 890 тысяч рублей штрафа. Кто-то не хило подработал на штрафах за один-то матч ! Тоже хочу такую подработку ! ))))))
ЧиП
ЧиП
06 мая в 21:11
Где справедливость?!⚖️
Кокорин один раз кинул 🪑 и присел на 1,5 года🏚️, а тут пол стадиона кресел туда сюда летали и хоть бы кому чего🤪
Василий Корнечук
Василий Корнечук
06 мая в 21:01
Хорошо, что РФС не отнимет количество поврежденных кресел от общего количества мест на стадионе. Так могло выйти, что Тула тоже не готова к следующему сезону.
номер 12
номер 12 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
06 мая в 20:55
А то что было здесь же в Туле ты не помнишь? После чемпионства
номер 12
номер 12
06 мая в 20:54
Никогда такого не было и вот опять
13 RUS
13 RUS
06 мая в 20:48
100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Че?!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 20:16
Скоро будем ходить на стадионы со своими стульями!
Некакойшенко
Некакойшенко
06 мая в 20:14
С клубов по нитке, КДК РФС рубашку.....
1-я конная
1-я конная
06 мая в 20:12
Прожгли
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 20:07
Хорошо хоть в этот раз с крыши никто не взлетел. А в целом КДК должен быть доволен , неплохо так на хлебушек с маслом насобирали.
vastudio
vastudio
06 мая в 19:52
Корейцы не пострадали?)
112910415
112910415
06 мая в 19:49
Селихов взял ребёнка на матч !
Преступника, конечно, наказали !
Нет слов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 19:40
Для спартачей это обычное дело они несколько лет назад снесли кресла на стадионе в Ярославле.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 мая в 19:28
Мне как-то больше футбол интересен, а не кидание креслами.
В РФС и КДК еще не научились наказывать зачинщиков, а дерут деньги с клубов.
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