ГлавнаяНовости

Кроос — Маунту: «Сплю нормально. Удачи в первом для тебя финале ЛЧ»

06 мая 2021, 21:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Хавбек «Реала» Тони Кроос ответил хавбеку «Челси» Мэйсону Маунту на троллинг в свою сторону.

Перед матчем 1/2 финаал немец, отвечая на вопрос о том, против какого футболиста «Челси» играть труднее всего, сказал, что за 15 лет карьеры не испытывал бессонницы из-за игроков соперника. Маунт после выхода «Челси» в финал ЛЧ решил припомнить Кроосу его слова.

Я слышал, как один из игроков «Реала» сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придётся потерять сон из-за нас как команды. Мы так выкладываемся на поле... мы бьёмся за наши жизни.

Вы видели, что мы мало что позволили им создать. Мы были надёжны и должны продолжать в том же духе.

Кроос на это заявил:

По-прежнему сплю нормально. Но вчера был молодцом. Поздравления. Удачи в твоем первом финале Лиги чемпионов.

Все новости
«Спасибо, тренер». Жиго поблагодарил Тедеско, опубликовав фото его пинка
Сегодня, 00:09 ФотоКомментарии4
Пиняев: «Созвонились с Месси, он интересуется, что за суета»
Вчера, 12:38 ФотоКомментарии4
«Привет, Криштиану». «Спартак» пошутил о желании Роналду уйти из «Ювентуса»
16 мая Комментарии17
«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» предложил новый дизайн формы
15 мая ФотоКомментарии7
Конте и Лаутаро провели шуточный боксёрский поединок
13 мая ВидеоКомментарии8
«Нормально, что нас не приглашают». «Леванте» потроллил команды Суперлиги
12 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
xien_8686
xien_8686
07 мая в 09:01, ред.
С трофеями немец крут.
Баобаб
Баобаб
07 мая в 07:52
Мы бьемся за наши жизни.Что он несёт?
Rheinfall
Rheinfall ответ LOpp (раскрыть)
06 мая в 22:46
+ еще ЧМ в составе сборной и еще кучу разных трофеев с Баварией и Реалом.
Romeo 777
Romeo 777
06 мая в 22:45
В обоих полуфинальных матчах просто съели центральных полузащитников Реала...да и не только полузащитников.
Маунт хорош, ещё играя в академии, будучи 13 летним юнцом, Эшли Коул отмечал его дикую работоспособность на тренировках.
А так, им обоим, следует по меньше вступать в эти бесполезные полемики в соц.сетях.
kanuni
kanuni
06 мая в 22:38
Тонкий немецкий подкол, посадил сопляка который кстати ещё ничего не выиграл.
LOpp
LOpp
06 мая в 22:10
Троллить человек, который 4 раза выигрывал ЛЧ так себе затея.
allemz
allemz
06 мая в 21:59, ред.
Тонко так подколол юнца, хотя заявление Маунта поагрессивнее будет. Это фейл для англичанина.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 21:50
Красиво подколол Тони.
STVA 1
STVA 1
06 мая в 21:42
Браво Кроос!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
06 мая в 21:41
Подколол мальца. У Маунта может больше и не быть финалов ЛЧ, а вот в связи бедственным финансовым положением Реала, у Крооса и Ко будет ещё не один такой финал.

Lewa2708
Lewa2708
06 мая в 21:36, ред.
у Крооса в этом плане козыри так и выпирают из кармана. Есть чем ответить. Выиграл 4/5 финалов ЛЧ и 1 ЧМ)
Дополню. Ещё он единственный, кто выиграл 5 клубных ЧМ)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
06 мая в 21:34
Думаю, Кроос достойно ответил зазвездившемуся юнцу. Маунт пусть сначала Лигу Чемпионов выиграет, а потом говорит. Пока что он ничего еще не выиграл.
lexatver
lexatver
06 мая в 21:33
Отличный ответ
Ironigor
Ironigor
06 мая в 21:29
Очень здорово отписались оба !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100