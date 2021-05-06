Кроос — Маунту: «Сплю нормально. Удачи в первом для тебя финале ЛЧ»

Хавбек «Реала» ответил хавбеку «Челси» на троллинг в свою сторону.

Перед матчем 1/2 финаал немец, отвечая на вопрос о том, против какого футболиста «Челси» играть труднее всего, сказал, что за 15 лет карьеры не испытывал бессонницы из-за игроков соперника. Маунт после выхода «Челси» в финал ЛЧ решил припомнить Кроосу его слова.

Я слышал, как один из игроков «Реала» сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придётся потерять сон из-за нас как команды. Мы так выкладываемся на поле... мы бьёмся за наши жизни.

Вы видели, что мы мало что позволили им создать. Мы были надёжны и должны продолжать в том же духе.