Кроос — Маунту: «Сплю нормально. Удачи в первом для тебя финале ЛЧ»

Хавбек «Реала» Тони Кроос ответил хавбеку «Челси» Мэйсону Маунту на троллинг в свою сторону.
Перед матчем 1/2 финаал немец, отвечая на вопрос о том, против какого футболиста «Челси» играть труднее всего, сказал, что за 15 лет карьеры не испытывал бессонницы из-за игроков соперника. Маунт после выхода «Челси» в финал ЛЧ решил припомнить Кроосу его слова.
Я слышал, как один из игроков «Реала» сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придётся потерять сон из-за нас как команды. Мы так выкладываемся на поле... мы бьёмся за наши жизни.
Вы видели, что мы мало что позволили им создать. Мы были надёжны и должны продолжать в том же духе.
Кроос на это заявил:
По-прежнему сплю нормально. Но вчера был молодцом. Поздравления. Удачи в твоем первом финале Лиги чемпионов.
Маунт хорош, ещё играя в академии, будучи 13 летним юнцом, Эшли Коул отмечал его дикую работоспособность на тренировках.
А так, им обоим, следует по меньше вступать в эти бесполезные полемики в соц.сетях.
Маунт хорош, ещё играя в академии, будучи 13 летним юнцом, Эшли Коул отмечал его дикую работоспособность на тренировках.
А так, им обоим, следует по меньше вступать в эти бесполезные полемики в соц.сетях.