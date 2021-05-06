Компания Burger King пошутила над Азаром

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06 мая 2021, 11:23

Компания Burger King (сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на гамбургерах) в твиттере пошутила над нападающим «Реала» Эденом Азаром, опубликовав фото бельгийца после полуфинального матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). После окончания встречи Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее.

Предложение два в одном возвращается в Burger King.

Vuelve el 2x1 a Burger King. https://t.co/6FGfvn7aUB — Burger King España (@burgerking_es) May 5, 2021

После перехода в «Реал» Азар испытывал проблемы с лишним весом. Кроме того, ранее бельгиец несколько раз был запечатлён на фото с гамбургерами.