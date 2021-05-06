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Компания Burger King пошутила над Азаром

06 мая 2021, 11:23
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Компания Burger King (сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на гамбургерах) в твиттере пошутила над нападающим «Реала» Эденом Азаром, опубликовав фото бельгийца после полуфинального матча Лиги чемпионов против «Челси» (0:2). После окончания встречи Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее.

Предложение два в одном возвращается в Burger King.

После перехода в «Реал» Азар испытывал проблемы с лишним весом. Кроме того, ранее бельгиец несколько раз был запечатлён на фото с гамбургерами.

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Loko best
Loko best ответ dzvinka (раскрыть)
06 мая в 16:50
    RaulReal
    RaulReal ответ 112910415 (раскрыть)
    06 мая в 14:10
    Думаешь на шаурму перейдёт? 😄
    dzvinka
    dzvinka ответ Loko best (раскрыть)
    06 мая в 14:05
    да Азар на своей волне, у него возможно другие приоритеты и цели в жизни.
    что касается Рона: задр*т - да, профессионал - нет. Профессионал не будет пороть 40 штрафных для своей команды наплевав на нее, лишь бы ради своей статы задр***ть, и продолжать это делать и дальше зная, что в коллективе есть люди способные ударить лучше.
    Чем отличается Азар смеющийся после поражения своей команды, от Роналду который проиграл матч со своей командой в котором, условно, было три убойных штрафных и он сам полез бить и как всегда не забил ниодного?! Если прям вот обобщить в спектре командной ценности. Как вариант размышлений - не стоит забегать с выводами о профессионализме.
    Loko best
    Loko best
    06 мая в 12:32
    Азар докатился конечно....стыдно даже за него,есть профессионалы вроде Рона,а есть ослы в виде Азара!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 мая в 11:50
    Кто на чём пиарится ..
    112910415
    112910415
    06 мая в 11:29
    это они зря : месть его будет страшна,
    с этого дня - ни одного бургера !
    Zenit_84
    Zenit_84
    06 мая в 11:24
    Азар еще отомстит Бургеграм
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