«Похоже, только мы старались». «Рубин» поздравил «Зенит» с чемпионством

Пресс-служба «Рубина» в твиттере пошутила над «Зенитом» и поздравила клуб с чемпионством. Казанский клуб дважды в нынешнем сезоне обыграл питерцев.
Похоже, только мы старались. С чемпионством, «Зенит»!
Похоже, только мы старались 🤷🏻♂️— «Рубин» Казань (@fcrk) May 2, 2021
С чемпионством, @zenit_spb! 👏🏻 pic.twitter.com/8OfphBM2Tz
отлично пошутили !
отлично пошутили !
З.Ы. ЦСКА конечно сделал большую глупость, что не вернул Слуцкого, а оставил Гончаренко, хотя команда ещё в прошлом году валилась и Гончаренко можно было снимать зимой 2020...
З.Ы. ЦСКА конечно сделал большую глупость, что не вернул Слуцкого, а оставил Гончаренко, хотя команда ещё в прошлом году валилась и Гончаренко можно было снимать зимой 2020...