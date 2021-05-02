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«Похоже, только мы старались». «Рубин» поздравил «Зенит» с чемпионством

02 мая 2021, 23:45

Пресс-служба «Рубина» в твиттере пошутила над «Зенитом» и поздравила клуб с чемпионством. Казанский клуб дважды в нынешнем сезоне обыграл питерцев.

Похоже, только мы старались. С чемпионством, «Зенит»!

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
05 мая в 18:34, ред.
Вот это я понимаю-шутка!!! Это вам не "Спартак"...
112910415
112910415
04 мая в 11:10
отменно сыграли,
отлично пошутили !
gwynb1eidd
gwynb1eidd
03 мая в 09:49
Слуцкий красавчег! Самый сильный тренер в шанем чемпионате, что в очередной раз и доказывает!

З.Ы. ЦСКА конечно сделал большую глупость, что не вернул Слуцкого, а оставил Гончаренко, хотя команда ещё в прошлом году валилась и Гончаренко можно было снимать зимой 2020...
Gunslinger
Gunslinger ответ МапС (раскрыть)
03 мая в 09:19
    МапС
    МапС
    03 мая в 08:25
    На хитрую ж... нашёлся хоть один болт с резьбой!
    Vladimir808
    Vladimir808
    03 мая в 06:38
    Рубин теневой чемпион.)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 мая в 01:22
    Слегка всех потролили!
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