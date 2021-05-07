Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
26-летним футболистом интересуется «Эспаньол». Миланский клуб просит за трансфер хавбека 8 млн евро.
Ранее к Саму также проявлял интерес «Атлетико».
Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
26-летним футболистом интересуется «Эспаньол». Миланский клуб просит за трансфер хавбека 8 млн евро.
Ранее к Саму также проявлял интерес «Атлетико».
Зачем брали в Серию А игрока, который на физике проигрывает даже ветру? Ни мышц, ни характера. В Италию надо покупать только по принципу «не знаешь, кого покупать, — покупай большого и мускулистого».
По этой же причине единственный удачный трансфер Монтеллы из десятка с лишним это Кессье.
Зачем брали в Серию А игрока, который на физике проигрывает даже ветру? Ни мышц, ни характера. В Италию надо покупать только по принципу «не знаешь, кого покупать, — покупай большого и мускулистого».
По этой же причине единственный удачный трансфер Монтеллы из десятка с лишним это Кессье.