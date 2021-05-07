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Кастильехо может продолжить карьеру в чемпионате Испании

07 мая 2021, 09:12

Полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

26-летним футболистом интересуется «Эспаньол». Миланский клуб просит за трансфер хавбека 8 млн евро.

Ранее к Саму также проявлял интерес «Атлетико».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
07 мая в 09:32
Как-то мало Милан просит. Подозрительно.
Ozabot
Ozabot
07 мая в 09:26
Столько лет прошло, а «Милан» до сих пор тащит на горбу наследие Монтеллы и китайцев. Понакупили всякий шлак без какого-то плана и без оглядки на реалии чемпионата.
Зачем брали в Серию А игрока, который на физике проигрывает даже ветру? Ни мышц, ни характера. В Италию надо покупать только по принципу «не знаешь, кого покупать, — покупай большого и мускулистого».
По этой же причине единственный удачный трансфер Монтеллы из десятка с лишним это Кессье.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 09:19
Это очередная утка...
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