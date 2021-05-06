Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал».
Как сообщается, в клубе недовольны поведением бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), где он смеялся и шутил в компании игроков «синих» после поражения. Испанские СМИ утверждают, что «Реал» выставил Азара на трансфер.
Азар больше не является неприкасаемым, он не был неприкасаемым даже до игры с «Челси». Говорят, что если по трансферу Азара поступит хорошее предложение, то этим летом он будет продан.
Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за 89 миллионов фунтов стерлингов (плюс бонусы), однако за два года в мадридском клубе был постоянно подвержен травмам.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
От Азара надо было избавляться ешё два года назад!
От Азара надо было избавляться ешё два года назад!