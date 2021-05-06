ГлавнаяНовости

«Реал» выставил Азара на трансфер

06 мая 2021, 12:45

Нападающий Эден Азар может покинуть «Реал».

Как сообщается, в клубе недовольны поведением бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), где он смеялся и шутил в компании игроков «синих» после поражения. Испанские СМИ утверждают, что «Реал» выставил Азара на трансфер.

Азар больше не является неприкасаемым, он не был неприкасаемым даже до игры с «Челси». Говорят, что если по трансферу Азара поступит хорошее предложение, то этим летом он будет продан.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за 89 миллионов фунтов стерлингов (плюс бонусы), однако за два года в мадридском клубе был постоянно подвержен травмам.

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 14:10
Роналду думаю до сих пор бы приносил бы пользу, он боец, он всегда хочет большего, а Азар так дали под 63, надо лечиться... :(
Ravshan878
Ravshan878 ответ SAFqwer (раскрыть)
07 мая в 22:06
Валайкум салам брать.Это произойдёт через несколько 100000 тысячи веков создание нового Пахтакора.)))) Мы ещё подумаем купить или взять в аренду 🙃🤭😅)))
SAFqwer
SAFqwer ответ Ravshan878 (раскрыть)
07 мая в 20:33
Салам ака, теперь ему прямая дорога в Пахтакор))))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
07 мая в 00:03
Хазард слишком зависимый от полузащитников, и игрок настроения, а вот например Зиеш - нет
Rovshan Yuldashev
Rovshan Yuldashev
06 мая в 22:32
Да он не когда не играл в уровне Реала
Ravshan878
Ravshan878
06 мая в 21:41
ХАЗАР🙃))) Не удачный трансфер Переса.Он🙃 не соответствует уровень Реала.Смешно купили то за 90 лимонов.Интересно теперь кто купить?
SAFqwer
SAFqwer
06 мая в 20:49
Не долго музыка играла, не долго Эден танцевал...
dimagas2
dimagas2 ответ ФАНАТ_number one (раскрыть)
06 мая в 19:00, ред.
160 млн)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
06 мая в 18:59
А че ему не смеяться? Зарплата большая, играть особо не нужно. Мечта оказаться в Мадриде сбылась.
Следующий смеяться приедет черепашка из ПСЖ.
Баобаб
Баобаб
06 мая в 18:11
Капут карьере.
radone
radone
06 мая в 18:04
обратно в челси по дешевке
League1
League1
06 мая в 18:01
Слабым оказался футболистом физически. Оказалось, что только смеяться умеет.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 мая в 17:27
Да, Эден себя выставил в не лучшем виде! Это было очень неуважительно по отношению к мадридскому Реалу.
No problems
No problems
06 мая в 17:06
Бенза тож очень долго топили,но нет,ближе к пенсионному возрасту взял и начал жахать.
Азар психологически и травматический сломанный игрок.
Все зависит от его самого.
Чтоб вернуться в прежнее русло, он должен сам к это захотеть.
Захочет ли?
Вопрос открыт....
протон1
протон1
06 мая в 16:52
ха. вот этого я не ожидал честно. ну и что смеялся. клуб то его был в прошлом. там много друзей
ЧиП
ЧиП
06 мая в 16:27
В зенит его, потом в сочи.
SoberBober
SoberBober ответ Олег Гусов (раскрыть)
06 мая в 16:27
Самый ужасный трансфер - здесь спорить сложно. Но то, что Реал развели? А кто развел-то? 2 года назад Азар был одним из лучших футболистов планеты с отличным дриблингом, сам мечтал играть за Реал, да и по манере игры должен был подойти клубу. Кто ж знал, что он окажется таким непрофессионалом с точки зрения дисциплины? Сам себя погубил
youtomee
youtomee ответ Олег Гусов (раскрыть)
06 мая в 16:20
в смысле 2 года назад?) он 2 года назад еще не был в Реале)
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
06 мая в 16:13, ред.
100 млн. выбросили в мусорный бак и ноют что денег нет.
particular
particular
06 мая в 15:55
В настоящих условиях и при известных обстоятельствах, выставлять нынче Азара на торги несвоевременно... Но, видимо, предел наступил...
Incredulous
Incredulous ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
06 мая в 15:40
Ты про Коутиньо с Гризманом забыл)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
06 мая в 15:29
Азар противоположность Реала,он раскрылся бы в Барселоне,его стиль игры подходит Барсе а не Реалу.В Реале должны постоянно бегать как антилопы а Азар не привык к этому поэтому постоянные травмы а в Барсе стой в центре и пешком или стоя передачи делай ближнему,отдыхаючи.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
06 мая в 15:02
Синие отлично развели ПЕреса на бабки, отомстили за трансфер Днораты.Просто в Челси Азара холили и нелеяли, а в Реале он один из.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 мая в 14:51
просто Реал не его клуб, есть такой вариант?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
06 мая в 14:50
Легко рассуждать, как надо было поступить, когда это уже свершилось)) Да не только Реал, но и болельщики в него верили, че уж там... А теперь все глупцы, а мы фонаты все знали)))
Van Vanovich
Van Vanovich
06 мая в 14:34
Кому этот Бирюк нужен.))
Олег Гусов
Олег Гусов
06 мая в 14:22, ред.
История мирового футбола, наверное, не знает более бездарного трансфера, чем покупка этой "звезды"! Элементарно, устроители этого трансфера развели королевский клуб на бабки - и на хорошие бабки! А, мечтавший найти замену НЕЗАМЕНИМОМУ РОНАЛДУ Перес, им подмахнул.
От Азара надо было избавляться ешё два года назад!
dzvinka
dzvinka
06 мая в 14:14
хочется посмотреть на тех, кто даст по Азару хорошее предложение... двойник Переса?)))
112910415
112910415
06 мая в 14:11
никакой пользы не принёс клубу (
Smoke Buddah
Smoke Buddah
06 мая в 13:46
Кому нужен этот мешок?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100