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06 мая 2021, 12:45

Нападающий может покинуть «Реал».

Как сообщается, в клубе недовольны поведением бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси» (0:2), где он смеялся и шутил в компании игроков «синих» после поражения. Испанские СМИ утверждают, что «Реал» выставил Азара на трансфер.

Азар больше не является неприкасаемым, он не был неприкасаемым даже до игры с «Челси». Говорят, что если по трансферу Азара поступит хорошее предложение, то этим летом он будет продан.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за 89 миллионов фунтов стерлингов (плюс бонусы), однако за два года в мадридском клубе был постоянно подвержен травмам.