Моуриньо хочет купить в «Рому» Матича

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06 мая 2021, 14:38

Новый главный тренер «Ромы» планирует обновить состав римского клуба в следующем сезоне.

Как сообщается, португальский специалист заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» . Представители «Ромы» уже связались с руководством МЮ , чтобы обсудить потенциальную сделку. Контракт серба с манчестерским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, что Матич выступал под руководством Моуриньо в «Челси» (2014-15) и «Манчестер Юнайтед» (2017-2018).