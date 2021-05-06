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Моуриньо хочет купить в «Рому» Матича

06 мая 2021, 14:38

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо планирует обновить состав римского клуба в следующем сезоне.

Как сообщается, португальский специалист заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Представители «Ромы» уже связались с руководством МЮ, чтобы обсудить потенциальную сделку. Контракт серба с манчестерским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, что Матич выступал под руководством Моуриньо в «Челси» (2014-15) и «Манчестер Юнайтед» (2017-2018).

Ранее стало известно, что Жозе хочет видеть в «Роме» голкипера МЮ Давида Де Хеа.

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ошалевший
ошалевший
06 мая в 17:29
странно что он его в тотт не перетащил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 16:31
Вот он не умеет работать с тем, что есть. Ему подай сразу его любимчиков, купи на кого он пальчиком покажет. Причем еще не показал себя в Роме, а из Тотена турнули. Так себе тренеришка...
beefs
beefs
06 мая в 15:04
трансферная политика на следующий сезон...
Ironigor
Ironigor
06 мая в 14:58
Наврядли он захочет.
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