Моуриньо хочет купить в «Рому» Матича

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо планирует обновить состав римского клуба в следующем сезоне.
Как сообщается, португальский специалист заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича. Представители «Ромы» уже связались с руководством МЮ, чтобы обсудить потенциальную сделку. Контракт серба с манчестерским клубом истекает летом 2023 года.
Напомним, что Матич выступал под руководством Моуриньо в «Челси» (2014-15) и «Манчестер Юнайтед» (2017-2018).
Ранее стало известно, что Жозе хочет видеть в «Роме» голкипера МЮ Давида Де Хеа.