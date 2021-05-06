ГлавнаяНовости

Райс может заменить Фернандиньо в «Манчестер Сити»

06 мая 2021, 13:35

Полузащитник Фернандиньо, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Контракт бразильца с «горожанами» истекает этим летом, однако стороны всё ещё не начали обсуждать новую сделку. Манчестерский клуб уже начал искать варианты замены Фернандиньо.

Как сообщается, главной трансферной целью на усиление опорной зоны «Манчестер Сити» стал Деклан Райс из «Вест Хэма». Однако «горожанам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые также заинтересованы в приобретении игрока.

Напомним, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не исключил вариант продажи Райса в летнее трансферное окно.

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии13
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
06 мая в 20:01
Лэмпард очень хотел видеть Деклана у себя. Даже с Канте хотел расстаться, чтобы попасть в фейр плей. Но сегодня уже Тухель за рулем. Что у него в голове?
Знаю одно, если Челси захотят то получат Райса.
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 15:08
Ну раз не нужен, то надо отпускать.
hazardfan
hazardfan
06 мая в 14:35, ред.
Напомню, что Деклан Райс является лучшим другом Мейсона Маунта и воспитанником Челси. Если Томас Тухель захочет его приобрести, то даже Сити не конкурент
xien_8686
xien_8686
06 мая в 14:22
Пеп знает кого покупать.Райс заиграет в Сити.
Maks-tre
Maks-tre
06 мая в 14:06
Райс хорош
dadrail
dadrail
06 мая в 13:43
Ну все правильно делает
beefs
beefs
06 мая в 13:39
трансферная политика на следующий сезон в действии....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100