Райс может заменить Фернандиньо в «Манчестер Сити»

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06 мая 2021, 13:35

Полузащитник Фернандиньо, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Контракт бразильца с «горожанами» истекает этим летом, однако стороны всё ещё не начали обсуждать новую сделку. Манчестерский клуб уже начал искать варианты замены Фернандиньо.

Как сообщается, главной трансферной целью на усиление опорной зоны «Манчестер Сити» стал из «Вест Хэма». Однако «горожанам» придётся выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые также заинтересованы в приобретении игрока.

Напомним, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не исключил вариант продажи Райса в летнее трансферное окно.