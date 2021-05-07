Роберто Баджо признался, что живет в деревне и не смотрит футбол

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо признался, что перестал смотреть футбол.
В данный момент я живу в деревне: рублю дрова, езжу на тракторе.
Я не смотрю футбол, он перестал меня развлекать. Когда я включаю телевизор, я вижу там много своих бывших коллег, которые разговаривают так, будто они профессора, но я помню, что они не могли и трёх движений сделать на поле.
Ранее сообщалось, что Netflix выпустит фильм про Роберто Баджо.
Ерунду говорит. Например, Нагельсман и Клопп не играли на высоком уровне, но они заслужено тренируют топ-клубы. И таких примеров - масса.
Ты можешь быть очень плохим слесарем-наладчиком, но успешно управлять заводом.
Ерунду говорит. Например, Нагельсман и Клопп не играли на высоком уровне, но они заслужено тренируют топ-клубы. И таких примеров - масса.
Ты можешь быть очень плохим слесарем-наладчиком, но успешно управлять заводом.
Ну это уже странно звучит, зачем уж так херить своё прошлое, благодарю которому тебя знает весь мир, да и трактор наверно купил за те заработанные деньги))
Ну это уже странно звучит, зачем уж так херить своё прошлое, благодарю которому тебя знает весь мир, да и трактор наверно купил за те заработанные деньги))