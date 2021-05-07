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Роберто Баджо признался, что живет в деревне и не смотрит футбол

07 мая 2021, 14:17

Легендарный итальянский футболист Роберто Баджо признался, что перестал смотреть футбол.

В данный момент я живу в деревне: рублю дрова, езжу на тракторе.

Я не смотрю футбол, он перестал меня развлекать. Когда я включаю телевизор, я вижу там много своих бывших коллег, которые разговаривают так, будто они профессора, но я помню, что они не могли и трёх движений сделать на поле.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит фильм про Роберто Баджо.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ juvenale (раскрыть)
08 мая в 06:39
А вот не помню я. ) Пацаном был. Запомнился немного финал и как Баджо не забил тот пенальти. Тогда было его очень жаль. Один из любимых футболистов.
Dauletbek
Dauletbek
07 мая в 22:45
Баджо буддист... Он не застревает на футболе...
УЕСКА
УЕСКА
07 мая в 21:10
Наслаждается жизнью мужик.
juvenale
juvenale ответ Klaus-S (раскрыть)
07 мая в 17:54
может напишем кто еще не забил и благодаря кому они в финал и попали
Ozabot
Ozabot
07 мая в 17:40
Это был камень в огород Кассано, которому пора бы уже отключить интернет, а то он всех уже задолбал.
Klaus-S
Klaus-S
07 мая в 17:17
Баджо видимо до сих пор не отошел, после того незабитого пенальти, в финале.
Ерунду говорит. Например, Нагельсман и Клопп не играли на высоком уровне, но они заслужено тренируют топ-клубы. И таких примеров - масса.
Ты можешь быть очень плохим слесарем-наладчиком, но успешно управлять заводом.
youtomee
youtomee ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 мая в 16:55
по последнему пункту минус, не подняли бы. Ваши ожидания - это ваши проблемы
vastudio
vastudio
07 мая в 16:30
— Я счастлив без футбола. Теперь нахожусь в контакте с природой, которая очень прекрасна, и работаю над тем, что меня устраивает. Это то, что я ценю.----
Ну это уже странно звучит, зачем уж так херить своё прошлое, благодарю которому тебя знает весь мир, да и трактор наверно купил за те заработанные деньги))
RaulitoS
RaulitoS
07 мая в 16:18
Ха-ха, хорошо сказал! В первую очередь, это он наших "великих" экранных экспертов имел в виду)
Rattlehead
Rattlehead ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
07 мая в 16:12
Речь про экспертов на ТВ, а не про тренеров.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
07 мая в 15:58
Баджо не прав, не обязательно быть великим игроком, чтобы стать великим тренером. Как и не все великие игроки не становятся не то что великими, даже сносными тренерами
Garrincha58
Garrincha58
07 мая в 15:34
у них в деревне получше наших деревень, где нет ни газа ,а в некоторых и света
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 15:12
Хороший посыл. Нам бы всех этих Мостовых, Аршавиных, Шалимовых, Быстровых и прочих экспертов в деревню отправить дрова рубить и на тракторе ездить. Хоть в телевизоре бы поинтереснее стало, и сельское хозяйство бы немного подняли.
Parma1972
Parma1972
07 мая в 14:47
Счастливый чел...
Ironigor
Ironigor
07 мая в 14:38
Один из лучших, легенда !!! Удачи тебе Роберто !!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 мая в 14:34
    beefs
    beefs
    07 мая в 14:20
    это тоже выход из положения, удачи...
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