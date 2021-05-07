Роберто Баджо признался, что живет в деревне и не смотрит футбол

Легендарный итальянский футболист признался, что перестал смотреть футбол.

В данный момент я живу в деревне: рублю дрова, езжу на тракторе.

Я не смотрю футбол, он перестал меня развлекать. Когда я включаю телевизор, я вижу там много своих бывших коллег, которые разговаривают так, будто они профессора, но я помню, что они не могли и трёх движений сделать на поле.