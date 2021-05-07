Лукаку — о конфликте с Ибрагимовичем: «Я не позволяю помыкать собой»

Форвард «Интера» ответил на вопрос о своем недавнем конфликте с нападающим «Милана» .

Мы проигрывали со счетом 0:1, после пропущенного гола я немного разозлился. Его слова поразили меня. Я не в восторге от своей реакции, но я не позволяю другим помыкать собой.

Я скромный, я победитель, и я сражаюсь до смерти за победу моих товарищей по команде.

Ибрагимович — великий футболист, он побеждал везде, где был, забив более 500 голов. У меня были хорошие отношения с ним, пока я не перешел в «Манчестер Юнайтед», но нам нужны такие футболисты в Серии А.

Он хочет выиграть для своей команды, я хочу выиграть для «Интера», а Роналду — для «Ювентуса». Теперь в «Роме» есть Моуриньо. Это хорошие вещи для итальянского футбола.