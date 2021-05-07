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Лукаку — о конфликте с Ибрагимовичем: «Я не позволяю помыкать собой»

07 мая 2021, 12:08

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку ответил на вопрос о своем недавнем конфликте с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Мы проигрывали со счетом 0:1, после пропущенного гола я немного разозлился. Его слова поразили меня. Я не в восторге от своей реакции, но я не позволяю другим помыкать собой.

Я скромный, я победитель, и я сражаюсь до смерти за победу моих товарищей по команде.

Ибрагимович — великий футболист, он побеждал везде, где был, забив более 500 голов. У меня были хорошие отношения с ним, пока я не перешел в «Манчестер Юнайтед», но нам нужны такие футболисты в Серии А.

Он хочет выиграть для своей команды, я хочу выиграть для «Интера», а Роналду — для «Ювентуса». Теперь в «Роме» есть Моуриньо. Это хорошие вещи для итальянского футбола.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 мая в 20:49
Как-то ты без уважения бодался с ним.
dzvinka
dzvinka
07 мая в 18:39
еще один боец до смерти за победу команды...
Мessi 10
Мessi 10
07 мая в 12:44
"...но я не позволяю себе помыкать собой".
Это как?)
marut
marut
07 мая в 12:42
Ничего страшного не произошло
Ironigor
Ironigor
07 мая в 12:33
Лукаку тоже парень не из робкого десятка .
STVA 1
STVA 1
07 мая в 12:13
Всяко бывает
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