Симеоне: «„Атлетико“ постарается навязать „Барсе“ свой футбол»

Главный тренер «Атлетико» порассуждал о предстоящем матче 35-го тура Примеры против «Барселоны».

Может ли этот матч быть определяющим в борьбе за чемпионский титул? Вы знаете меня довольно давно — я сосредотачиваюсь на том, что будет завтра. Они [«Барса»] заработали много очков, идут с хорошей игрой, им удалось изменить ситуацию, сложившуюся в первом круге. «Барса» проделала отличную работу. Мы постараемся навязать им свой футбол.