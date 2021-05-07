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Симеоне: «„Атлетико“ постарается навязать „Барсе“ свой футбол»

07 мая 2021, 14:17
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне порассуждал о предстоящем матче 35-го тура Примеры против «Барселоны».

Может ли этот матч быть определяющим в борьбе за чемпионский титул? Вы знаете меня довольно давно — я сосредотачиваюсь на том, что будет завтра. Они [«Барса»] заработали много очков, идут с хорошей игрой, им удалось изменить ситуацию, сложившуюся в первом круге. «Барса» проделала отличную работу. Мы постараемся навязать им свой футбол.

Также недавно Симеоне высказался о чемпионской гонке в Примере.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 06:27
Болеем за Атлетико и Симеоне!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
07 мая в 20:41
Это финал Ла Лиги. Реал не конкурент.
Colchoneros
Colchoneros
07 мая в 14:29
Уж постарайтесь!
Ironigor
Ironigor
07 мая в 14:20
Может быть, но вот только очень сдал за понимание игры. Будем делать посмотреть. Удачи !!!
beefs
beefs
07 мая в 14:18
очень интересный матч ожидается, посмотрим...
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