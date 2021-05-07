Анчелотти объяснил, почему АПЛ лучше Серии А

Итальянский тренер «Эвертона» рассказал, почему АПЛ лучше Серии А.

Премьер-Лига очень конкурентоспособна. Мы можем многое сказать о том, почему клубы АПЛ превосходят клубы Серии А. В Италии слишком много тактических приемов, которые приводят к меньшей зрелищности. В Премьер-Лиге собраны лучшие игроки и тренеры.

Качество имеет значение, а качество — это затраты. Топ-клубы пострадали из-за пандемии. Однако «Манчестер Сити» смог подписать крутых футболистов. А «Челси» потратил более 200 млн евро, в то время как «Реал» и «Барселона» не делали трансферов вообще.