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Анчелотти объяснил, почему АПЛ лучше Серии А

07 мая 2021, 11:50

Итальянский тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, почему АПЛ лучше Серии А.

Премьер-Лига очень конкурентоспособна. Мы можем многое сказать о том, почему клубы АПЛ превосходят клубы Серии А. В Италии слишком много тактических приемов, которые приводят к меньшей зрелищности. В Премьер-Лиге собраны лучшие игроки и тренеры.

Качество имеет значение, а качество — это затраты. Топ-клубы пострадали из-за пандемии. Однако «Манчестер Сити» смог подписать крутых футболистов. А «Челси» потратил более 200 млн евро, в то время как «Реал» и «Барселона» не делали трансферов вообще.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
07 мая в 17:21
Просто в АПЛ клубы богаче, миллиардеры охотно отмывают через них бабки, ибо оффшор, и их никогда не наказывают за нарушение фейрплея.
Baggio R.
Baggio R. ответ Баобаб (раскрыть)
07 мая в 17:09
Серия А вышла на пик тогда, когда английские клубы отстранили от участия в еврокубках на 5 лет.
Баобаб
Баобаб
07 мая в 12:01
В Серии А тоже когда-то играли лучшие игроки мира,пока один алчный нефтянник не убил её напрочь.
berda2003
berda2003
07 мая в 12:00
есть ещё одна премьер-лига, в ней собраны ЛУЧШИЕ бездельники со всей страны... не знает случайно, господин Анчелотти, почему эта т.н. Премьер- лига в 63?
hаrut
hаrut
07 мая в 11:55
Мнение понятное...
shlomo
shlomo
07 мая в 11:52
Ему виднее и его мнение что то стоит
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