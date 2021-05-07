Отсутствие Неймара в составе не влияет на статистику ПСЖ

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07 мая 2021, 18:33

Форвард ПСЖ Неймар продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.

Любопытно, что парижане с бразильцем в составе добились таких результатов (учитываются матчи во всех турнирах): 75% побед, 16% ничьих, 2.34 очка за игру в среднем.

А без нападающего у команды следующие показатели: 75% побед, 14% ничьих, 2.35 очка за игру в среднем.