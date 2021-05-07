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Отсутствие Неймара в составе не влияет на статистику ПСЖ

07 мая 2021, 18:33

Форвард ПСЖ Неймар продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.

Любопытно, что парижане с бразильцем в составе добились таких результатов (учитываются матчи во всех турнирах): 75% побед, 16% ничьих, 2.34 очка за игру в среднем.

А без нападающего у команды следующие показатели: 75% побед, 14% ничьих, 2.35 очка за игру в среднем.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
08 мая в 00:29, ред.
Мне кажется Неймар сковывает Мбаппе
Agamaga........
Agamaga........ ответ Alex12357 (раскрыть)
08 мая в 00:02
А ты не пойдёшь на работу?
Dima salev
Dima salev
07 мая в 22:15
Уход из Барселоны это ошибка жизни для Неймара
25процентный клоун
25процентный клоун
07 мая в 21:50
Как можно сложить действия против донной команды ноунэйма и действия в ЛЧ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
07 мая в 21:45
Ну да ну да, нас ждет 77финал кубка лиги апл антифутбольных команд
25процентный клоун
25процентный клоун
07 мая в 21:43
Друзья, если не умеете пользоваться статистикой то не делайте выводы.
Это ужасно не информативная цифра, не верьте этому вбросу, я математик.
Alex12357
Alex12357
07 мая в 20:52
Я думаю Неймар без ваших советов разберётся,а вы на работу !!!
95-shishani-95
95-shishani-95
07 мая в 20:50
Неймар уже больше реклама, чем футболист!!!
Его отец испортил ему карьеру.
УЕСКА
УЕСКА
07 мая в 20:09
У ПСЖ сильный состав. Есть и без Неймара кому забивать.
Ironigor
Ironigor
07 мая в 18:57
По Неймару плачет театр драмы !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 18:51
Другими словами,он что есть,что его нет!
particular
particular
07 мая в 18:49
Отсутствие новостей про Неймара, так же не колышет градус страстей на ОВ ресурса...
STVA 1
STVA 1
07 мая в 18:43
Разницы нет
drug01
drug01
07 мая в 18:42
Значит он не главный игрок???
ДСА
ДСА
07 мая в 18:36
Значит нужно продавать.
beefs
beefs
07 мая в 18:36
статистика и без него неплохая...
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