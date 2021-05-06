Лантратов — лидер по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ

Вратарь «Химок» Илья Лантратов является лидером по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ.
Голкипер отразил 120 ударов в створ ворот. Также на счету Лантратова 10 сухих матчей.
Ранее бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал Лантратова лучшим вратарём этого сезона в чемпионате России.
Парню, продолжать в том же духе, думаю, летом на него будет большой спрос. Удачи ему в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.
Парню, продолжать в том же духе, думаю, летом на него будет большой спрос. Удачи ему в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.