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Лантратов — лидер по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ

06 мая 2021, 11:10

Вратарь «Химок» Илья Лантратов является лидером по количеству сэйвов в нынешнем сезоне РПЛ.

Голкипер отразил 120 ударов в створ ворот. Также на счету Лантратова 10 сухих матчей.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал Лантратова лучшим вратарём этого сезона в чемпионате России.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
06 мая в 19:33
Боюсь забирут его от нас! Конечно ему надо рости, но всё-таки... . Жалко если( а вернее когда) он уйдет! Я редко комментирую про игроков в сборной( типа ему там давно надо быть и т. д.), а вот Илье и правда там надо уже начинать играть! Будет постоянно выручать!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 12:53, ред.
Химки начали ни шатко, ни валко. Лантратову приходилось очень часто спасать команду. И в том, что Химки сумели выбраться из ямы, есть огромная заслуга и Ильи. Парень на сегодняшний день, пожалуй, один из сильнейших вратарей РПЛ. Надеюсь, сборная не заставит себя долго ждать.
Парню, продолжать в том же духе, думаю, летом на него будет большой спрос. Удачи ему в дальнейшей карьере и желательно без травм.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (комментарий удален) (раскрыть)
06 мая в 12:47
Мой косяк, удалил. Сейчас исправлю.
stanichnik
stanichnik
06 мая в 11:57
Лантратов и Дюпин на сегодняшний день наиболее стабильные и успешные вратари в РПЛ. Благодаря их надёжной игре в воротах Хики и Рубин занимают столь высокие места в турнирной Таблице. Главному тренеру российской сборной надо отойти от традиции брать в состав команды своих проверенных игроков, а приглашать лучших на тот момент. Как раз эти два вратаря на сегодняшний день лучшие и значит заслуживают право защищать ворота в нашей команде
ДСА
ДСА
06 мая в 11:26
Количество сухих матчей впечатляет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 11:17
Да сборной уже дорос...
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