Кавани отметился редким достижением в истории еврокубков

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07 мая 2021, 10:19

Форвард «Манчестер Юнайтед» оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:3).

В первой встрече (6:2) 34-летний уругвайский игрок также забил 2 гола в ворота римской команды. Кавани стал первым за 35 лет игроком, забившим по дублю в каждом из двух матчей 1/2 финала еврокубкового турнира.