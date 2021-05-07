Кавани отметился редким достижением в истории еврокубков

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:3).
В первой встрече (6:2) 34-летний уругвайский игрок также забил 2 гола в ворота римской команды. Кавани стал первым за 35 лет игроком, забившим по дублю в каждом из двух матчей 1/2 финала еврокубкового турнира.
В сезоне-1985/86 форвард «Кёльна» Клаус Аллофс в первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА с бельгийским «Варегемом» (4:0) забил два гола, а во втором (3:3) – оформил хет-трик.
https://www.soccer.ru/rules
https://www.soccer.ru/rules