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Кавани отметился редким достижением в истории еврокубков

07 мая 2021, 10:19
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани оформил дубль в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой» (2:3).

В первой встрече (6:2) 34-летний уругвайский игрок также забил 2 гола в ворота римской команды. Кавани стал первым за 35 лет игроком, забившим по дублю в каждом из двух матчей 1/2 финала еврокубкового турнира.

В сезоне-1985/86 форвард «Кёльна» Клаус Аллофс в первом матче 1/2 финала Кубка УЕФА с бельгийским «Варегемом» (4:0) забил два гола, а во втором (3:3) – оформил хет-трик.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
07 мая в 20:51
Это только в Лиге Европы/Кубке УЕФА?
swed27
swed27
07 мая в 10:44
Кто следующий? Может Мбаппе?
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 10:36
Просто подфартило с соперником.
David Young
David Young ответ 1_DEIVID (раскрыть)
07 мая в 10:26
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 10:20
Рад за него...
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