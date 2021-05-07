«Арсенал» впервые за 25 лет может не выйти в еврокубки по итогам сезона

«Арсенал» вылетел вчера из Лиги Европы, пропустив в финал «Вильярреал».
На данный момент команда находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. Таким образом, «канониры» впервые за 25 лет могут остаться без участия в еврокубковых соревнованиях.
«Арсенал» вылетел вчера из Лиги Европы, пропустив в финал «Вильярреал».
На данный момент команда находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. Таким образом, «канониры» впервые за 25 лет могут остаться без участия в еврокубковых соревнованиях.
При Венгера клуб всегда зарабатывал в трансферы.
При Венгера клуб всегда зарабатывал в трансферы.
Поделом вам, предатели)
Поделом вам, предатели)
Задумаются о нормальном тренере, начнут покупать нормальных игроков, и т.д и т.п...
А может и Кронке решится и продаст клуб(хотя врятли)...ждемс лето
Задумаются о нормальном тренере, начнут покупать нормальных игроков, и т.д и т.п...
А может и Кронке решится и продаст клуб(хотя врятли)...ждемс лето