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«Арсенал» впервые за 25 лет может не выйти в еврокубки по итогам сезона

07 мая 2021, 18:10

«Арсенал» вылетел вчера из Лиги Европы, пропустив в финал «Вильярреал».

На данный момент команда находится на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ. Таким образом, «канониры» впервые за 25 лет могут остаться без участия в еврокубковых соревнованиях.

«Арсенал» впервые за 25 лет может не выйти в еврокубки по итогам сезона

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 06:24
Мы можем скоро увидеть Арсенал в английском пердиве.
zdeniss
zdeniss
08 мая в 06:09, ред.
В этом году сезон не удался и , конечно, будет мимо кубков. Почему произошло? Из объективного - это слабое нападение. Ставка на Обамеянга не сработала, а это основной нап! Провел очень слабый сезон. А что с ним было во втором матче с Вильяреалом? Чел в депрессии полной! И второе - вратарь. К сожалению, продали Мартинеза, с которым на отлично провели концовку прошлого сезона, взяв кубки - 2(!) за сезон! Много пропускают, мало забивают... Какой должен быть результат? Из необъективного - где- то и не повезло. Когда становятся чемпионами должно везти. Понятно и про качество игры и про стратегию с тактикой, но если нет Везения ничего не поможет. От чего это зависит не знаю. Может дело в вере, может в благотворительности, может в грехах. Работать нужно в разных направлениях. Всем Удачи, терпения и веры в нашу команду!
youtomee
youtomee ответ d_fincher (раскрыть)
07 мая в 23:10
слушай, ну тут не важно, нравится тебе Арсен или нет и кто что кричал, ему уже больше 70 все равно, не тогда бы так сейчас уходил на пенсию
Dima salev
Dima salev
07 мая в 22:18
При Венгера Арсенал всегда играл в лиге чемпионов и в Апл ниже 4го место не занимал.
При Венгера клуб всегда зарабатывал в трансферы.
mphuZ
mphuZ ответ d_fincher (раскрыть)
07 мая в 21:58
Да и фиг с Венгером. Он был лишь одной из проблем.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 мая в 20:51
Могут ? Да там шансов нет уже.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
07 мая в 20:50
Посмотреть на их состав. Кто был бы основным в МЮ, МС, Челси? Никто.
95-shishani-95
95-shishani-95
07 мая в 20:45
Пусть отдыхают))
SAFqwer
SAFqwer
07 мая в 20:27
Всё ниже и ниже... деградация конкретная...Даже Эмери наказал с не самой сильной командой....
eleven LC
eleven LC
07 мая в 20:17
Арсенал окончательно превратился в середняка АПЛ
311
311
07 мая в 20:14
Надо возвращать Арсена, без него никак!)
DXTK
DXTK
07 мая в 20:00, ред.
и этот середняк должен был играть в суперлиге....дно днищем....но приятно видеть канониров унижеными. надеюсь в следующем сезоны будут как фулхэм бороться за выживание.
RamonCSKA
RamonCSKA
07 мая в 19:43
Так он же в суперлигу вышел, смысл ему в жалкие лиги чемпионов и лиги европы....
SHMEL
SHMEL
07 мая в 19:31
Ничего страшного, всё когда-то случается впервые...
dimagas2
dimagas2 ответ youtomee (раскрыть)
07 мая в 19:30
Теоретически еще нет.
d_fincher
d_fincher
07 мая в 19:08
А как местные фанаты Арсенала радовались, когда Венгера уволили. Новые начинания. Арсенал больше Венгера. Арсен плохой тренер, без него мы станем чемпионами.

Поделом вам, предатели)
VeniaminS
VeniaminS
07 мая в 19:00
Что то не получается в этом сезоне.
particular
particular
07 мая в 18:58
Всё когда-то случается впервые... Тем более, что Арсенал, нынче, упорно делал шаг вперёд и два шага назад... Результат в таблице и дне стаканов болельщиков...
A.S.A
A.S.A
07 мая в 18:45, ред.
Может это и к лучшему...!
Задумаются о нормальном тренере, начнут покупать нормальных игроков, и т.д и т.п...
А может и Кронке решится и продаст клуб(хотя врятли)...ждемс лето
sv_1969
sv_1969
07 мая в 18:44
Скорее всего не получится
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 18:38
Так оно и будет.
youtomee
youtomee
07 мая в 18:27
что значит "могут остаться"? они уже остались без еврокубков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 18:13
Так ничего удивительного...
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